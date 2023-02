Y así es cómo los humanos y delfines han aprendido a colaborar para pescar más

Pesca colaborativa entre humanos y delfines en Brasil | Getty

Las relaciones de simbiosis en la naturaleza son bastante comunes. Dos especies que comparten un interés común acaban por desarrollar una relación que les beneficia mutuamente. Lo que no suele ser tan habitual es que el ser humano, más allá de la domesticación, desarrolle este tipo de relaciones con otras especies. Existen ejemplos interesantes, como las orcas en la isla australiana de Eden que levantaron una estrecha asociación con una particular familia de pescadores con la que trabajaban mano a mano para cazar ballenas mucho más grandes. Las orcas avisaban a los humanos cuando se acercaba la pesca, les ayudaban a acorralar a su objetivo y los humanos, a cambio, les daban la lengua de la presa en un intercambio mutualista que se conoció como “la ley de la lengua”.

Hace tan solo unos días, el prestigioso Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) acaba de publicar un estudio en el que analiza otro fascinante ejemplo de colaboración interespecies, esta vez entre delfines de nariz de botella y los pescadores de una pequeña localidad brasileña llamada Laguna. La gente allí habla orgullosa de su pueblo como “la capital nacional de los delfines pescadores” y es que, desde al menos siglo y medio, los pescadores artesanales y los delfines han trabajado juntos para capturar salmonetes en la laguna cercana. El espectáculo atrae a numerosos turistas que disfrutan observando a los delfines arrinconando y dirigiendo las presas hacia los pescadores que hacen volar sus redes en el momento adecuado.

Es una vista peculiar que, en los últimos años, suele reunir ya a más curiosos que pescadores. Toda una atracción reconocida como “patrimonio cultural inmaterial” y que, sin embargo, hasta hace muy poco se desconocía si los delfines en realidad sacaban algo a cambio. Lo cierto es que no hay demasiados estudios respecto a esta simbiosis y no sabemos a ciencia cierta si los pescadores y los delfines realmente trabajan juntos, si solo se beneficia una especie o si los delfines tan solo se divierten sin sacar un provecho real.

Continuar leyendo la historia

En 1998 un estudio demostró lo más evidente: los humanos sí sacan rendimiento a esta relación. Las conclusiones de la publicación señalaban que los pescadores disfrutan de mayores capturas de salmonetes (el principal recurso de esa laguna) cuando unen fuerzas con los delfines. Esta era la parte más sencilla de demostrar, ahora quedaba por estudiar si los cetáceos lo hacen por las capturas o simplemente se lo pasan bien…

El nuevo estudio publicado esta semana en PNAS resuelve el misterio: los beneficios son mutuos. “Los delfines que se unen a los pescadores obtienen más comida y tienen una ventaja en la supervivencia, en comparación con aquellos que cazan sin la colaboración de los humanos”.

Los datos apuntan a que los pescadores obtienen 17 veces más éxito cuando trabajan con delfines en comparación con sus faenas en solitario, mientras que los delfines también obtienen beneficios. El estudio reconoce que es difícil cuantificar las ganancias de los delfines pero sí apunta a que “los delfines experimentaron un aumento del 13% en la supervivencia, en comparación con los delfines que no cooperan con humanos”.

Los delfines colaboran con los pescadores brasileños y ambos consiguen mejores capturas | Getty

¿Cómo lo hacen? Los delfines dan una señal de aviso, con una zambullida repentina, para que los pescadores sepan cuándo deben lanzar las redes. “El lanzamiento de redes beneficia a los delfines ya que rompe el banco de peces y les facilita la captura de salmonetes individuales”, explica en Scientific American, Mauricio Cantor autor principal del estudio.

Sin embargo, el nuevo artículo también trae malas noticias. Esta particular cacería entre especies está en declive. Después de varios años analizando el número de encuentros y colaboraciones, el estudio apunta a que “esta interacción se está volviendo más y más rara con el paso del tiempo. Si la tendencia se mantiene, estas colaboraciones podrían desaparecer en los próximos 50 o 60 años”.

Más artículos y noticias sorprendentes sobre delfines en Yahoo:

Referencias científicas y más información:

Cantor, Mauricio, et al. «Foraging Synchrony Drives Resilience in Human–Dolphin Mutualism». Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), febrero 2023, DOI:10.1073/pnas.2207739120.

Asher Elbein “When Your Old Fishing Buddy Has a Snout and a Blowhole” New York Times

Rachel Nuwer “A Famed Dolphin-Human Fishing Partnership Is in Danger of Disappearing” Scientific American

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO

Lo que no sabías sobre 4 animales fantásticos