Will Levis, el 'prodigio' ignorado en la primera ronda del Draft de la NFL; su cara lo dice todo

El Draft de la NFL es uno de los momentos más esperados de la temporada baja. Los nuevos futbolistas son seleccionados por las franquicias como refuerzos. El momento es especial para cada uno de los nuevos jugadores profesionales y así como hay historias que inspiran y con el paso del tiempo dan la razón del por qué llegaron hasta el máximo nivel, también está la otra cara de la moneda, la parte de la desilusión y amargura.

Este escenario fue el que le tocó vivir a Will Levis en la edición del 2023. Mientras que otros jugadores pasaban a presentarse al escenario como los seleccionados de los 32 equipos; con su ropa lujosa y la gorra con el escudo de sus nuevas franquicias, Levis permaneció sentado en un sillón del Union Station de Kansas City, acompañado por sus familiares. Su rostro únicamente denotaba frustración.

Will Levis fue el quarterback titular de la Universidad de Kentucky y, de acuerdo con las estadísticas de ESPN , había el 92 por ciento de salir en el Top 10 de la primera ronda y menos del 0.1 por ciento de que no saliera elegido. Las predicciones lo colocaban como el segundo mariscal en ser seleccionado y aun así, se peleaba el primer pick de la posición con Bryce Yong, mismo que se convirtió en la primera selección global por parte de los Carolina Panthers.

A medida que la noche comenzó a caer en Kansas y los nombres seguían apareciendo, Levis continuó con la espera. En múltiples ocasiones, las cadenas televisivas que estaban como encargadas de transmitir el evento lo capturaron y quedaba la sensación de incomodidad. CJ Stround fue elegido en el segundo pick por los Houston Texans, al igual que Anthony Richardson que se marcó con los Indianapolis Colts en la cuarta selección.

Al final, fue el turno del vigente equipo campeón y anfitrión del evento que no puso el nombre de Levis en su elección. Para sorpresa de la mayoría, el quarterback de los Kentucky Wildcats no fue considerado en la primera ronda.

El mismo mariscal, días atrás, había dado una entrevista en la cual destacó que aceptaría la invitación del Draft solamente de estar seguro que sería seleccionado en la primera ronda. “No quiero ir si hay posibilidad de caer en la 2da ronda. Nadie quiere la cámara encima todo el día”.

Algunos futbolistas más reconocidos en la historia de la NFL también han tenido que esperar más tiempo de lo que se tenía previsto. Aaron Rodgers es uno de ellos. También se tenía previsto que en el Draft del 2005 saliera entre uno de los primeros 10 seleccionados, pero no fue elegido hasta la elección número 24 de los Green Bay Packers. Tom Brady fue la selección 199 global.

De acuerdo con reportes del periódico As, Will Levis era el QB favorito de varias casas de apuestas para ser uno de los principales elegidos. De acuerdo con los ojeadores, era casi imposible que el mariscal no pudiera salir entre las primeras cuatro selecciones.

Will tenía razones para ser de los primeros elegidos. Es un futbolista prototipo para la NFL, mide 1.93m de estatura y tiene una notable capacidad atlética y potencia física. Además, tiene un brazo potente combinado con buena mecánica y agilidad. Como todo jugador novato, tendría que mejorar en algunos aspectos para completar su transición a la NFL como la lectura de las defensivas rivales, precisión y jugar bajo presión. En su carrera colegial sumó 46 pases de touchdown y 25 intercepciones.

Después de varias horas de aciago, los Titans se encargaron de elegir a Levis en el pick 33 general. Aunque no era un equipo que parece necesitar a alguien en esa posición, Tennessee acortó la espera para este prospecto. No siempre los jugadores buenos llegan al inicio y tampoco los deficientes llegan al final. En algunos años, el mismo Levis dará razón si fue justa su espera o los demás equipos no supieron seleccionar.

