Wanda Nara recordó a una expareja y sorprendió a todos con una revelación: “Está preso”

Desde hace semanas, Wanda Nara está en el ojo de la tormenta. Por un lado, su acercamiento a Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, que tomó por sorpresa a más de uno y las hipótesis sobre qué sucede realmente entre ellos no paran de aparecer. Mientras que, por el otro, aseguró estar separada de Mauro Icardi, padre de sus hijas. En una reciente entrevista, recordó algunas relaciones de su pasado y contó que en cinco oportunidades le ofrecieron casamiento. Una de ellas fue muy particular porque la persona que lo hizo está presa.

Durante la tarde del miércoles, pocas horas antes de que Mauro Icardi revolucionara las redes con su picante vivo de Instagram, Wanda estuvo como invitada a Red Flag, el programa de Luzu Tv que conducen Grego Roselló, Fiorella “Tuli” Acosta, Belu Lucius y Agustín Franzoni. Habló durante extensos minutos sobre su vida, sus trabajos y sus relaciones. No obstante, un comentario que hizo dejó a la mesa en shock: un hombre, al que condenaron a cadena perpetua, le pidió que sea su esposa.

Todo comenzó cuando Roselló comentó sobre las recientes salidas que hacen Wanda y su hermana Zaira ahora que ambas están separadas de sus respectivas parejas: Mauro Icardi y Jakob Von Plessen. Ella reconoció que “hace mil años” no se daba algo así porque pasa “de una gestión a otra automáticamente”. Pero, acto seguido, contó algo que tomó desprevenido a más de uno: “Me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida”.

“No sé decir que no, a todos les dije que si, pero en el ínterin, durante los preparativos, suspendí”, detallado. Anonadado al enterarse de que hubo casamientos frustrados, Roselló quiso saber si las personas en cuestión eran conocidas públicamente. La investigadora de ¿Quién es la máscara? (Telefe) sostuvo que, efectivamente, algunos eran desconocidos para el público. Pero, su revelación llamó aún más la atención luego de que contara qué era de la vida de uno de ellos.

“Hay uno está preso y me pidió casamiento”, dijo, y no dejaba de asombrar a la mesa con sus dichos. Lucius quiso saber más y la invitada contó que fue un noviazgo que incluyó propuesta y que ella aceptó. No obstante, después se arrepintió y canceló todo. “Me quede con los anillos de recuerdo”, señaló divertida, para darle una cuota de humor al asunto.

No obstante, el tema de las propuestas de matrimonio fallidas tuvo un nuevo round. Aún sin poder creer la revelación que hizo Wanda, que un hombre que está tras las rejas le pidió matrimonio, Roselló preguntó sin vueltas: “¿Sigue preso?”. A lo que la mediática respondió: “Si, perpetua”.

Cabe recordar que Wanda Nara pasó dos veces por el altar. La primera fue 2008 cuando se casó con Maxi López, padre de sus tres hijos varones: Valentino, Constantino y Benedicto. Se divorciaron en 2013 y en 2014 se casó con Mauro Icardi, quien supo ser compañero de equipo de López en el fútbol de Europa. Tuvieron dos hijas: Francesca e Isabella. Tras varias idas y vueltas, durante las últimas semanas se supo que atraviesan una fuerte crisis, e incluso durante la entrevista para Luzu TV, la empresaria confirmó que está separada.