Patricia Bullrich cargó contra Sabina Frederic por la tasa de homicidios, en el cierre de campaña: “No mienta, ministra”

Con una escenografía similar a la que utilizó María Eugenia Vidal en la Ciudad, pero en el Club Atenas de La Plata, el precandidato a diputado Diego Santilli cierra su campaña acompañado de la plana mayor de Juntos por el Cambio (JxC), pero sin la presencia del expresidente Mauricio Macri. Quedan solo tres días para que el exvicejefe de Gobierno porteño dirima con el neurocientífico radical Facundo Manes quién se queda con el primer lugar de la lista opositora.

Los seguidores de Santilli colmaron las tribunas con gorras y globos rojos, en una alegoría al color de pelo del precandidato, que llegó al acto acompañado de su pareja, Analía Maiorana. “El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”, lo alentaron con bombos y pancartas. Y luego apelaron a una canción que también utilizó el Frente de Todos (FdT) cuando era oposición: “Oh, vamos a volver”.

Luego de las tensiones que se originaron cuando Sabina Frederic comparó la tasa de homicidios de la Ciudad con la de Santa Fe, y aseguró que creció más, la líder de Pro, Patricia Bullrich, apuntó contra ella: “No vamos a permitirle a la ministra que diga que hay más homicidios en la Ciudad que en Rosario. No mienta ministra. No es mintiendo que se gana una elección”.

En esa línea, la exministra de Seguridad que hizo de la lucha contra el narcotráfico un sello discursivo de su paso por la cartera manifestó: “Seis muertos tuvo anteayer Rosario por el narcotráfico, porque lo dejaron volver. Porque volvió Zaffaroni y los que creen que los delincuentes pueden andar por el país, los liberaron”.

Corrida de la contienda electoral, pero inmiscuida de lleno en la campaña, Bullrich remarcó: “Hoy Cristina se sienta en el Senado y tiene quórum. Vamos a sacarle el quórum. Con cinco senadores más se lo sacamos. Esto significa que todo lo que nos pasó a nosotros, todo lo que no se pudo hacer durante muchos años, se va a poder hacer. Porque si hay equilibrio republicano vamos a tener gobernabilidad”.

En el medio de la escena, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, cargó contra el gobierno nacional. “Además de querer llevarnos a un país que no queremos, nos quieren llevar a patadas en el culo. Y no vamos a aceptar los argentinos que nos lleven al país que no queremos, a patadas en el culo y de manera prepotente”, dijo el funcionario, que dio de baja su candidatura para potenciar la de Santilli.

Frente a la preocupación en la fuerza opositora de que haya una baja participación electoral, Macri indicó: “El domingo no es un día para quedarnos en casa y no ser actores. Es un día para participar. La rebelión es pacífica, democrática y cívica, y les vamos a ganar con el voto”.

