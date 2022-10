El virus en alza que nos tiene tosiendo desde hace tres semanas

“Llevamos tres semanas así”, se lamenta Ramiro Estévez, de 39 años, empleado de un laboratorio. Así significa con tos, fiebre, dolor de garganta, y un largo etcéteras de síntomas. Empezó como un dolor de estómago y de cabeza en Anabella, de 13 años. Siguió con una maratón de estornudos y dolor de garganta en Dolores, la esposa de Ramiro, de 37 años. Después, Ramiro, que una semana atrás había estado con un cuadro gastrointestinal, cayó con fiebre y dolor de cuerpo que se prolongó varias noches. Todos con mucha tos. Tadeo, de siete años, tuvo dolor de garganta y congestión y Rocío, de dos años, además de tos y mocos ahora está con conjuntivitis. “Nos dijeron que no es Covid, que es viral, que hay que darle tiempo. ¿Qué virus es? Ni idea. Pueden ser varios. Nos dijeron que nos armáramos de paciencia porque la tos, que es lo más molesto a esta altura, va a durar varias semanas”, cuenta Ramiro.

El relato no es una excepción por estos días. De hecho, en las guardias de hospitales y sanatorios y en los teléfonos de los pediatras se nota por estas horas un aumento en la cantidad de consultas de pacientes, o de familias enteras, que llevan semanas de contagio sin lograr salir a flote. Algunos empiezan con síntomas difusos que van cambiando de características a medida que el virus va cambiando de cuerpo, hasta alcanzar a todos los miembros de la casa: empieza como un cuadro gastrointestinal, sigue como un malestar respiratorio, luego llega el dolor de cabeza, la fiebre, la tos, el dolor de cuerpo, todo en un loop que en algunos casos, repite y vuelve a empezar cuando se creía que todos ya estaban saliendo del episodio.

Los especialistas no están alarmados, aunque advierten que se está registrando un pico de influenza, de tipo A y B, entre otros cuadros. De hecho, los números del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud hablan de un aumento del 33% con respecto de años anteriores de cuadros de influenza. “Todavía hay Covid y por la época del año que estamos cursando, empiezan los virus gastrointestinales”, explica Pablo Bonvehi, Jefe de Infectología de CEMIC y miembro de la Comisión de Vacunas de Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

“Estamos detectando casos de Covid, aunque en un número mucho menor, ya que son pocos los casos en los que se testea. En cambio, estamos advirtiendo un alza importante de casos de influenza A, que comenzó a notarse en enero pasado y ahora volvió a marcar un crecimiento. Y se sumó la influenza B, que en sintomatología es similar. Muchos de esos cuadros pueden dar síntomas gastrointestinales, sobre todo en niños. Además de los tradicionales como tos, dolor de garganta y de cabeza. Los síntomas generales duran una semana y la característica es que se genera una tos persistente, de más tiempo, que puede durar hasta tres semanas, porque hay una mayor hiperreactividad bronquial, una mayor broncoconstricción que puede hacer necesario el uso de antitusivos”, detalla Bonvehí.

También se suman las alergias, que por estos días están a flor de piel y los virus gastrointestinales, muy de la época. “Al haber más de un virus circulando, puede ser que una misma familia se contagie varios virus, y que, cuando está saliendo de un cuadro entre en otro”, detalla.

Los números de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud indican que por estos días se registra un pico de casos de influenza tipo A. En la última semana se notificaron 845.523 casos de influenza, con una tasa de incidencia acumulada de 1828,8 casos/ 100.000 habitantes, un pico de casos que no se registraba desde 2016 y 2017. Además, en la última semana, el porcentaje de positividad para influenza fue del 31%, mientras que a lo largo del año había sido del 9,6%.

Los casos de influenza se detectan en todos los grupos de edad, con el mayor número de muestras positivas en el grupo de entre 25 y 34 años y de 45 a 64 años.

“En lo que va de 2022 puede notarse un comportamiento inusual tanto en la estacionalidad y número de casos registrados de influenza como por la frecuencia y distribución de otros virus respiratorios (OVR), fundamentalmente metapneumovirus, y parainfluenza”, señala el reporte. Según el informe estadístico, el incremento de los casos positivos de influenza se registró durante las últimas cuatro semanas.

¿Gripe o resfrío?

“Los datos del Ministerio de Salud hablan de un aumento del virus de influenza. En las últimas tres semanas algo más del 30%. Esto es bastante alto”, explica el infectólogo y pediatra Eduardo López. “Algunos de los pacientes con influenza han tenido síntomas como miositis, que es inflamación de los músculos, que se percibe como dolor corporal intenso, un síntoma que no es muy frecuente en esta enfermedad”, explica.

Según López, gran parte de los casos que se presentan estas semanas puede explicarse por este virus, aunque muchas personas no reportan sus cuadros por confundirlos inicialmente con un resfrío. “Empieza como fiebre alta, tos, molestias como si se tratara de un gran cuadro gripal. Sin embargo, con el correr de los días, descubren que los síntomas persisten y se suma un fuerte dolor corporal”, explica. A diferencia de otros cuadros gripales, para la influenza sí existe un tratamiento, que es el Oseltamivir, pero que debe indicarse de forma precoz, dentro de las 48 horas de los primeros síntomas. Esto hará que los síntomas sean más leves y la carga viral también. “Pero, en la mayoría de los casos, no se está medicando, por eso el contagio también es alto. Además, porque la persona por lo general no se aísla, o lo hace solo uno o dos días”, explica López.

También es posible que dentro del ciclo de enfermedad-recuperación, no solo haya recaídas, sino que se crucen otros virus de alta circulación durante la llegada del calor, como son los adenovirus, que pueden producir síntomas respiratorios, gastrointestinales y en los más chiquitos, conjuntivitis, detalla López.

“Estamos viendo un aumento en la circulación del virus de influenza. Es para estar atentos y para no descuidar las medidas que ya incorporamos con el Covid, como el lavado de manos y el uso de barbijo cuando una persona tiene síntomas”, apunta Elena Obieta, infectóloga y miembro de la SADI.

“Son cuadros más extendidos, más prolongados, cansadores. Eso relatan los pacientes. Es probable que al sumarse un cuadro respiratorio con uno gastrointestinal, el desgaste físico de los pacientes sea alto y queden muy cansados, con la sensación de que cuesta recuperarse. Porque la tos prolongada genera ese efecto”, apunta Obieta.

“Tampoco podemos descartar que sea Covid, aunque no se está registrando un aumento de casos, sí está ocurriendo en Europa y en el país es bajo el nivel de población con las cuatro dosis”, advierte López.

Lo importante, señalan los especialistas, es no minimizar los síntomas y sobre todo si se trata de pacientes que pertenecen a un grupo de riesgo o que están dentro de la población objetivo de la vacuna de la gripe, consultar tempranamente. “Es mejor una consulta de más que una de menos”, advierte López.

La influenza, también conocida como gripe y el resfrío son afecciones habituales por eso, mucha personas tienden a confundir los síntomas, se advierte desde la página del Ministerio de Salud. La influenza se caracteriza por fiebre alta (38º o más), dolor de cabeza, decaimiento, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular y malestar generalizado. También pueden aparecer síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea, pero estos son más comunes en los chicos que en los adultos. La enfermedad tiene un período de incubación corta (2 a 5 días) y es altamente contagiosa desde un día antes de aparecer y hasta siete días después.