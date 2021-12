VIDEO | Will Smith entrena con Miami Dolphins y lanza desafío a Tua Tagovailoa

Miami Dolphins está viviendo un muy buen momento en este tramo de la temporada 2021 de la National Football League (NFL), con una buena racha de seis victorias consecutivas y con el mariscal de campo Tua Tagovailoa como figura, algo que fue aprovechado por el actor Will Smith.

La franquicia de Florida no pierde partido alguno desde el pasado 31 de octubre, cuando cayeron por 11-26 ante Buffalo Bills, y está en la pelea por un puesto en la ronda de comodines, con récord de siete triunfos y siete derrotas, en el tercer puesto de la División Este en Conferencia Americana.

Un buen presente de los Dolphins, quienes aceptaron recibir a Smith, protagonista de películas como Soy Leyenda y el Día de la Independencia, para documentar su experiencia como jugador de NFL en su canal de YouTube, para la serie Best Shape of My Life.

Tua Tagovailoa en acción con Miami Dolphins ante New York Jets (Cliff Hawkins/Getty Images)

Will Smith desafía a Tua Tagovailoa en práctica de Dolphins



En el clip, que dura poco más de siete minutos, se le puede apreciar al actor y cantante ingresando a las instalaciones del equipo, donde se juntó con el quarterback y con Dave Puloka, el entrenador principal de fuerza y acondicionamiento, para someterse al desafío.

"Fue una idea interesante, trabajar por el rendimiento más que por la estética; es un concepto realmente diferente", señaló Smith, quien no sólo se sometió a ejercicios físicos, sino que también dentro del emparrillado, donde desafió a Tua a lanzar el balón sobre el escudo de los Dolphins. ¿Cómo terminó?