Victoria Tolosa Paz amaga con ser candidata en la provincia e ir a una interna con Axel Kicillof

Axel Kicillof y Victoria Tolosa Paz - Créditos: @Twitter

LA PLATA.- Apenas unas horas después de conocer la decisión de Alberto Fernández de no buscar un nuevo mandato, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, abrió una posibilidad para ser precandidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires y competir en una eventual PASO del Frente de Todos con Axel Kicillof, el gobernador que buscará su reelección.

Tolosa Paz dijo hoy que el oficialismo está en una etapa de reordenamiento y se mostró como defensorea del Presidente. “Estamos quienes defendemos la gestión”, dijo en Radio 10. La diputada nacional en uso de licencia nombró a Daniel Scioli y Agustín Rossi como aspirantes de su línea interna. No descartó tampoco a Jorge Capitanich ni a Eduardo Wado de Pedro. “Habrá dos o tres fórmulas”, vaticinó en lo relativo a la pulseada por la carrera presidencial.

La trastienda de la decisión de Alberto Fernández: llamados de medianoche y el detonante final

Consultada sobre la posibilidad de integrar una fórmula para las PASO desde la provincia de Buenos Aires, señaló: “En la provincia todavía la estrategia no está cerrada. Me imagino siempre trabajando con Axel Kicillof, que es el gobernador. Milite para que llegará y acompañé en la elección intermedia. Siempre lo voy a a acompañar, en cualquier escenario. Voy a acompañarlo a Axel en su reelección o después de atravesar un proceso de una PASO. Eso no se definió. Pero vamos a trabajar para fortalecer la gestión provincial”, dijo la funcionaria, a quien también se menciona como posible candidata a la intendencia de La Plata.

“Soy una militante política que va a estar en el lugar que mayor aporte haga para la victoria del frente en Nación, Provincia o mi ciudad natal”, reforzó su intención de competir.

Tolosa Paz se subirá mañana al escenario del gimnasio del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA) de Ensenada para encabezar un plenario de la militancia de su agrupación, “Camino a la Victoria”.

El sector espera reunir entre seis y siete mil militantes propios de distintos puntos de la provincia y dar desde allí un mensaje claro a todo su espacio: hay que prepararse para competir en unas PASO en todos los niveles porque el enfrentamiento interno en el Frente de Todos (FdT) será total, según señalaron desde su entorno.

Continuar leyendo la historia

“Nos encaminamos a un escenario de ordenamiento de la fórmula, de la representación de las minorías y de la estrategia electoral de la provincia más importante no solo en el aporte a la victoria nacional que vamos a construir el 13 de agosto sino porque juega en la elección en línea con la nacional”, dijo hoy Tolosa Paz, blanco de las críticas de los movimientos sociales opositores por los recortes en los planes sociales.

Siempre primero la Patria, después el movimiento y siempre por último las mujeres y los hombres. En síntesis: primero la gente y empezando por los últimos. @alferdez nos vuelve a repetir lo que siempre dijo: que uno de nosotros continue con el proyecto de país que merecemos. https://t.co/kT5EL3dkvB — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 21, 2023

“El 24 de junio cierran listas. Falta mucho. La lapicera la va a tener la militancia política”, afirmó en la previa al acto con su tropa. “Mañana tengo un cierre de un plenario muy importante de la provincia en la ciudad de Ensenada, que adhieren a la conducción de una mujer para darle vida al peronismo”, destacó.

Tolosa Paz analizó el futuro de Alberto Fernández tras su renunciamiento a la candidatura presidencial: “A Alberto le imagino un futuro en la patria grande”.