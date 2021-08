Vicente Fox y Martha Sahagún son hospitalizados por Covid-19

Luego de dar positivo a Covid-19, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada y su esposa Martha Sahagún se encuentran hospitalizados.

El exmandatario y la ex primera dama se encuentran estables y no han manifestado síntomas graves. Cabe mencionar que ambos ya tienen el esquema completo de vacunación.

Tras manifestar los síntomas, los dos optaron por ingresar voluntariamente al hospital. Su familia indicó que se encuentran bien y de buen ánimo.

A través de Twitter, el expresidente Felipe Calderón mandó un mensaje de apoyo a su colega.

Le deseo a @VicenteFoxQue y a su esposa Martha Sahagún un pronto restablecimiento.— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 7, 2021

Desde que inició la pandemia, Fox ha criticado la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no le ha dado el manejo apropiado al problema, aludiendo a que se avecina una tercera ola de Covid-19 al país y que AMLO lleva demasiados muertos en su conciencia.

Video Relacionado: AMLO se vacuna contra el Covid-19

Con información de El Financiero