Verstappen: No estoy pensando ya en el título; voy carrera a carrera

Singapur, 28 sep (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno, que podría proclamarse matemáticamente bicampeón del mundo este domingo si gana el Gran Premio de Singapur, declaró con miras a la decimoséptima prueba del año que "no" está "pensando en el título", sino que va "carrera a carrera".

"No estoy pendiente de si gano el título aquí; sólo quiero tener un buen fin de semana en pista y tomarme las cosas carrera a carrera. no hay prisa", afirmó Verstappen, de 24 años, que revalidará titulo este mismo domingo si gana la 'recuperada' carrera nocturna, si el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) no mejora el noveno puesto y si su compañero el mexicano Sergio Pérez -que también tiene aún posibilidades numéricas- no mejora un cuarto puesto o acaba en esa posición sin marcar la vuelta rápida.

A Verstappen también le vale ganar la carrera singapurense con la vuelta rápida, mientras Leclerc no mejore un octavo puesto o 'Checo' no acabe en el podio para firmar su segundo título seguido. "Aquí será importante hacer una vuelta en la calificación, así que nos centraremos en eso", indicó el nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos, 31 veces victorioso en la F1, once de ellas en lo que va de temporada.

"Durante la carrera tenemos que estar listos para cualquier cosa, porque habitualmente suele haber bastantes coches de seguridad aquí", afirmó 'Mad Max'.

"En líneas generales, es un circuito exigente, la humedad castiga bastante al organismo; y es complicado dar una vuelta perfecta, debido a las curvas estrechas y lo cerca que están los muros", comentó Verstappen con miras al Gran Premio de Singapur, que se disputará en el circuito urbano de Marina Bay, de 5.063 metros, al que el domingo está previsto dar 61 vueltas, para completar un recorrido de 308,7 kilómetros.

(c) Agencia EFE