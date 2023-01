Velma se convierte en la serie más popular del momento a pesar de las críticas negativas

Las series animadas para adultos tienen una tarea muy complicada, pues primero deben sacudirse esos prejuicios sobre el estilo que es considerado más para niños, y además deben probar que están a la altura de otras series mientras ofrecen algo suficientemente innovador. En los últimos años han llegado grandes títulos que logran dar un giro a las cosas y esto es especialmente interesante cuando se trata de un canon ya establecido como el de Harley Quinn (100%). Sin embargo, no todos pueden ser un éxito y Velma (54%) prueba que hay ciertos cambios que los fans no van a tolerar. La serie ya es considerada de lo peor de la historia, por lo que es una sorpresa ver cómo su popularidad no deja de crecer.

Mindy Kaling pasó varios años trabajando en Velma, pues ella quería retomar al famoso grupo de Scooby-Doo desde una nueva perspectiva que pusiera el enfoque en la "nerd" del grupo. Las películas live action de Scooby-Doo (30%) y Scooby-Doo 2: Monstruos Sueltos (21%) ya habían intentado cambiar los estereotipos de los protagonistas, pero este proyecto animado quería hacer algo todavía más radical. Para ser justos, este proyecto ya era criticado mucho antes de su estreno por aquellos que no querían ver a Velma como una mujer de color. Este primer cambio ya había molestado a muchos que juraron boicotear el programa

A pesar de estos ataques, todo el equipo de Velma se mantuvo firme y siguió trabajando para el estreno. Poco antes de que se lanzara a nivel mundial, varios críticos especializados tuvieron acceso a algunos episodios y la respuesta no fue muy buena. Algunos encontraban puntos interesantes en el tipo de comedia ácida que maneja la serie, pero eso no les parecía suficiente para dar nueva vida a estos personajes. Otros demostraron su desprecio desde el inicio, diciendo que la animación cambiaba por completo el mensaje positivo que el personaje de Velma carga desde hace años y lo sustituía por uno bastante simplón que bien pudo trabajarse con una heroína totalmente nueva

Sí, el agregar elementos queer se sentía bastante natural, pues aunque Velma no se creó de inicio como una mujer lesbiana, la comunidad la tomó hace mucho como una figura muy representativa. Sin embargo, esto no basta para hacer funcionar una serie que debería tener una calidad narrativa impecable para contrarrestar los ataques de los más retrógradas. La comedia no funciona, la personalidad de la protagonista tampoco y al final el proyecto se siente como una pobre excusa para aprovecharse de una tendencia que funciona mejor con guionistas más honestos.

El público ya habló y terminó por condenar todavía más la serie al darle una peor calificación que la de Dragonball Evolución (14%), lo cual es de verdad importante cuando hablamos de proyectos mediocres. Sin embargo, Velma también se ha convertido en la animación más vista de HBO Max y aunque eso no resulta tan positivo cuando se pone en perspectiva con las series de este tipo que han sido canceladas en masa por Warner Bros. Discovery, sí demuestra que la gente está interesada, aunque sea por puro morbo. Aplicando la clásica frase de "no hay publicidad mala", Velma ha encontrado un impulso que, casi con seguridad, le dará una segunda temporada.

Según un reporte de The Wrap (vía ComicBook.com), la serie lleva dos semanas como el título más pedido y buscado por el público, superando incluso a The Last of Us (100%), cuyo primer episodio rompió récords para HBO Max. Velma se estrenó el 12 de enero y comenzó a llamar la atención, volviéndose viral por las quejas y las publicaciones de defensa del público. En una semana, la demanda del público aumentó un 127% y sus vistas son 37.3 veces más que las de otras series usuales.

Nada ha sido confirmado todavía, pero considerando que Velma se convirtió en el estreno animado más importante de HBO Max es muy posible que veamos una segunda temporada. De hecho, ya hay reportes de que la empresa ya está trabajando más episodios. Aquellos que odian la serie tienen varias opciones, como darle otra oportunidad o dejar de hablar por completo de ella, pues mientras sigan dándole espacio en sus redes sociales siguen dándole publicidad gratis, y al final no importa cómo es que llegaron todos esos espectadores, sino que están ahí con cada nuevo episodio.

