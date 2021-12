Usar y mantener un SUV grande puede salir hasta 1 millón de pesos al año: el costo de una Toyota SW4

El mercado de vehículos para siete pasajeros es bastante reducido en el país, pero tiene como característica principal que guarda una fiel "clientela". En la mayoría de los casos, los compradores son grandes familias, aunque otros lo eligen simplemente porque es una buena opción para rebatir los asientos de atrás y que quede un mayor baúl.

En este segmento es donde "juega" la Toyota SW4 fabricada en el país, en la planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, la cual tiene el liderazgo absoluto en ventas, siendo uno de los SUV más vendidos de la categoría.

Entre los rivales, los más directos son Chevrolet Trailblazer, Volkswagen Tigual Allspace y Kia Sorento, y en breve se sumará un producto que promete dar pelea: el Jeep Commander, el primer SUV de 7 asientos de la marca americana. Para quienes buscan un modelo más económico, la única opción es Chevrolet Spin.

Sin embargo a pesar de los rivales, nadie puede, hasta ahora, con Toyota. En el año, la marca se encamina a ser líder con casi 70.000 unidades vendidas hasta noviembre, una suba de 73% en el año, mientras que el SW4 acumula 4.686 patentamientos, 107% más que en 2020. Además, la demanda de este vehículo sigue elevada y las listas de espera tienen un año por delante para que el vehículo llegue a manos del consumidor.

Toyota SW4, la versión tope de gama.

En este escenario analizamos cuánto cuesta mantener por mes este modelo, que ahora sumó una versión más lujosa y otra deportiva, y qué aspectos hay que tener en cuenta para su mantenimiento.

Toyota SW4 de entrada de gama: hasta $75.000

Para acceder al mundo de la SW4 hay que arrancan por la 4X4 SR con motor 2.8 TDI y caja automática de 6 marchas. Es la más económica, con un valor de $7.466.000, alcanzada por la primera escala del impuesto interno.

Con este valor, por la patente se deberán pagar al año unos $376.300, es decir, $31.000 por mes, de acuerdo a los datos de la DNRPA para un vehículo radicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego hay que enfrentar el service, por el cual se deberán pagar $27.100 para los 10.000 kilòmetros, mientras que el seguro, en el caso de elegir un tercero completo, el valor promedia los 14.300 pesos.

En combustible, la SW4 está equipada con un motor 2.8 diésel con 204 CV, es muy eficiente, aunque por su gran tamaño y peso puede gastar hasta 12 litros cada 100 kilómetros.

De esta forma, en combustible, para recorrer unos 15.000 kilómetros al año, contemplando el uso del mejor gas oil, que promedia los $100, el valor será de $15.000 por mes.

Asì es por dentro la Toyota SW4 Diamond.

De esta manera, el gasto mensual será el siguiente:

Patente: $31.000

Seguro: $14.300

Service: $2.258 ($27.100 prorrateado)

Combustible: $15.000

Cochera: $11.000

Lavado: $2.200

De esta manera, por mes, el costo de mantenimiento alcanzará los $75.000, es decir, $900.000 al año.

Toyota SW4 tope de gama: hasta $80.000

En caso de querer más lujo, para acceder a la Toyota SW4 tope de gama, hay que elegir la Diamond SW4 4X4 II 2.8 TDI 6 AT unos $8.370.000, mientras que la SW4 GR-Sport, la más deportiva 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT, asciende a $8.843.000.

Estos dos modelos se sumaron al mercado recientemente, las cuales superan el valor que impacta el impuesto interno, que es a partir de los 8 millones de pesos.

Los gastos de mantenimiento se elevan en patente y seguro, siendo el primero una gasto de $420.000 al año, es decir, unos $34.800 por mes; mientras que un seguro completo promedio asciende a $17.000.

Con estos cálculos, mantener la Toyota tope de gama cuesta lo siguiente:

Patente: $34.800

Seguro: $17.000

Service: $2.258 ($27.100 prorrateado)

Combustible: $15.000

Cochera: $11.000

Lavado: $2.200

El gasto es de $82.000, es decir, unos 980.000 pesos al año.

Los cálculos, como en todos los casos, varían por provincia, tipo de cobertura, si pagan o no cochera y uso mensual, pero el estimativo corresponde a un uso promedio tomado como referencia para la medición de los vehículos que circulan 15.000 km al año o 45 km por día.

Datos para tener en cuenta

El segmento de los SUV es uno de los más importantes en el país, y es el que más crece en ventas. De acuerdo a las estimaciones del mercado, está ganando clientes de los hatch y sedán, especialmente en el caso de los más chicos.

Entre los SUV más grandes, la pelea directa es con las pick ups, las cuales pagan menos patante (si son para uso laboral) y en algunas provincias tienen otros beneficios. Además no pagan impuesto interno. No obstante, los valores de estos productos también aumentaron mucho en los últimos años y hoy prácticamente no hay diferencia entre las versiones tope de gama.