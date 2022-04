Top Gun: Maverick | productor revela que Ridley Scott ya vio la película y le gustó

Top Gun, la famosa cinta de acción, drama y romance protagonizada por Tom Cruise junto a Kelly McGillis, y dirigida por Tony Scott, fue estrenada en 1986. La película se convirtió rápidamente en un éxito, y en gran parte se debe a su espectacular banda sonora y sus emocionantes escenas aéreas. Ahora, varias décadas más tarde, la secuela, Top Gun: Maverick, está muy cerca de aterrizar en las salas de cine y Ridley Scott (Alien, El último duelo) ya le dio el visto bueno.

Jerry Bruckheimer, productor de Top Gun 2, reveló que el aclamado cineasta Ridley Scott, hermano del difunto Tony Scott, ya vio el filme y le gustó, y que además aprueba cómo rinde homenaje a Tony, quien es el director de la película original. Top Gun presentó a la audiencia al piloto estrella Pete "Maverick" Mitchell, y relata su tiempo en la Escuela de Armas de Combate Naval. El largometraje obtuvo una recepción bastante positiva, recaudando más de US $357 millones en taquilla.

Tony Scott exploró una amplia gama de géneros durante su trayectoria como cineasta, y entre sus títulos más destacados se encuentran Days of Thunder, True Romance, Crimson Tide, The Fan, Dejavú, Man on Fire, Enemy of the State, entre muchos otros. En el año 2012, Tony se quitó la vida, dejando atrás a su familia y fans. La muerte del director complicó los planes para la secuela de Top Gun, a la que ya estaba vinculado.