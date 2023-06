Top 14 de Francia: un try de Santiago Chocobares y una definición épica en la coronación de Toulouse como rey de Francia frente a La Rochelle

Santiago Chocobares corre hacia su try, fundamental para el 29-26 a La Rochelle en la final del Top 14 con el que Toulouse se coronó campeón de Francia. - Créditos: @FRANCK FIFE

La definición del maratónico Top 14 francés fue de película. El imponente Stade de France, que dentro de 83 días recibirá el partido inaugural del Mundial, el escenario. Romain Ntamack, el protagonista principal. Parecía que iba a ser el villano, pero terminó convirtiéndose en el héroe a dos minutos del final con un try brillante. Una corrida de 65 metros para levantar a las casi 80.000 almas que asistieron al estadio y zambullirse en el in-goal. Así coronó campeón de Francia a Toulouse, frente a La Rochelle, nada menos que monarca de Europa. El 29-26 era expresión de un partidazo, de una gran final.

El propio Ntamack había tenido una tarde negra, con errores impropios de un jugador de su jerarquía. Cuatro minutos antes de su try, dejó un kick dentro de la cancha y desperdició una chance clara. “Hombre del partido… pude haber sido el hombre de la derrota con el penal que fallé. Afortunadamente tengo compañeros de oro que me decían que quedaban cinco minutos y que no nos íbamos a caer. Soy yo quien anotó, pero fuimos sólidos en la construcción del juego, lo que recompensa el trabajo de nuestro staff”, expresó el 10 cuando recibió el premio al jugador de la final. De la agonía al éxito. De la desazón a la euforia. El apertura terminó pateando la pelota afuera y todos lo fueron a abrazar. Entre risas y lágrimas, Ntamack, habitualmente titular en el seleccionado francés, festejó junto a su papá Emile, una eminencia en el club, y Theo, su hermano, quien forma parte del plantel.

Compacto de la final entre Toulouse y La Rochelle

La Rochelle, campeón de Europa hace casi un mes, fue superior, pero falló en momentos claves. Llevó el partido a su terreno, un duelo más físico y lento, que desordenó a su rival, pero erró en las ejecuciones. Como el try de Santiago Chocobares, que llegó tras un error en el manejo de Jonathan Danty. El argentino capturó la pelota y corrió con determinación más de 40 metros para apoyar en la bandera. El cierre de temporada del formado en Pampas de Rufino es digno de mencionar: volvió a jugar en febrero después de 10 meses por una lesión en la rodilla, le costó al principio, fue de menor a mayor y se terminó consolidando como titular. El centro fue uno de los puntos altos y apoyó uno de los dos tries de su equipo, la primera conquista de un jugador argentino en una final de Top 14 desde 2007. El autor en aquella ocasión fue Agustín Pichot, en la victoria del Stade Francais sobre Clermont, en el mismo escenario y en el mismo año que se jugó un Mundial en Francia.

Chocobares se perderá las primeras fechas del Rugby Championship con los Pumas por un descanso obligatorio, pero con su nivel es una fija en el seleccionado argentino para la Copa del Mundo. Un jugador centrado, con características físicas que no abundan en el puesto en Argentina y una gran adaptación a los distintos escenarios: en su debut en los Pumas, por ejemplo, fue protagonista del primer triunfo en la historia ante los All Blacks, en 2020.

El otro argentino campeón también tuvo su momento. Juan Cruz Mallía se recuperó de una conmoción cerebral que le hizo perderse la semifinal, ingresó 27 minutos desde el banco y capturó la última salida de la Rochelle. Levantado por Pierre-Louis Barassi, el cordobés agarró con firmeza la última chance de su rival de obtener la posesión. El polifuncional back disputó 19 partidos y es otro de los que está firme en la consideración de Michael Cheika. Once días atrás, Toulouse anunció la renovación del contrato de ambos, que buscarán seguir haciendo historia en el club más ganador de Europa. Desde su llegada en el 2021 ya conquistaron dos veces el Top 14 y una vez la Champions Cup.

El tradicional escudo que premia al campeón de la liga francesa de rugby, la mejor de Europa, está por vez número 22 en manos de Toulouse, su máximo ganador. - Créditos: @JULIEN DE ROSA

La Rochelle quedó a minutos de su primer título en la liga francesa. A pesar de ser el actual bicampeón de Europa, se le sigue haciendo esquivo el torneo local. Este sábado volvió a contar con el marplatense Joel Sclavi, que ingresó 20 minutos y se mostró muy firme en un scrum dominante. Si Ntamack fue el héroe, el villano de la película fue UJ Seuteni, que se desconcentró, defendió mal y dejó un hueco grande que el apertura aprovechó.

Toulouse fue puntero del Top 14 desde la fecha 4 y ratificó en las definiciones su liderazgo durante casi toda la temporada. Son 22 títulos locales y no pierden una final desde 2006. “Estamos en un club que gana un título cada dos años. Llevo tres en siete años, si quiero mantener la estadística, tal vez deberíamos ganar el sábado”, había bromeado en la previa el entrenador, Ugo Mola. De los 46 jugadores que estuvieron en la final, 22 suman caps con Francia y en total 34 representaron a su país internacionalmente.

El Stade de France vibró con un ambiente mundialista, el que se vivirá en menos de tres meses en ese mismo escenario, cuando el local reciba a los All Blacks. Francia será una fiesta.

Chocobares y Juan Cruz Mallía, los campeones argentinos del Top 14; una gran satisfacción a menos de tres meses de que los Pumas encaren el Mundial de Francia.

Síntesis de Toulouse 29 vs. La Rochelle 26

Toulouse: Thomas Ramos, Arthur Retière, Santiago Chocobares, Pita Ahki y Matthis Lebel; Romain Ntamack y Antoine Dupont; Francois Cros, Alexandre Roumat y Jack Willis; Emmanuel Meafou y Richie Arnold; Dorian Aldegheri, Julien Marchand y Cyrill Baille.

Cambios: ST: 53´ Thibaud Flament por Richie Arnold y Juan Cruz Mallía por Arthur Retiere, 57´ Charlie Faumuina por Dorian Aldegheri, 60´ Peato Mauvaka y Alban Placines por Julien Marchand y Alexandre Roumat, 66´ Rodrigue Neti y Selevasio Tolofua por Cyril Baille y Jack Willis, 75´ Pierre-Louis Barassi por Santiago Chocobares.

Entrenador: Ugo Mola

La Rochelle: Brice Dulin, Dillyn Leyds, UJ Seuteni, Jonathan Danty y Raymond Rhule; Antoine Hastoy, Tawera Kerr-Barlow; Levani Botia, Gregory Alldritt y Paul Boudehent; Will Skelton y Romain Sazy; Uini Atonio, Pierre Bourgarit y Reda Wardi.

Cambios: PT: 20´ Remi Bourdeau por Levani Botia (temporario). ST: 50´ Thomas Lavault por Romain Sazy, 55´ Quentin Lespiaucq por Pierre Bourgarit, 60´ Joel Sclavi y Georges-Henri Colombe por Reda Wardi y Uini Atonio, 66′ Remi Bourdeau y Ultan Dillane por Lavani Botia y Paul Boudehent, 68´ Thomas Berjon por Tawera Kerr-Barlow, 74´Jules Favre por Jonathan Danty

Entrenador: Ronan O´Gara

Primer tiempo: 9´Penal de Thomas Ramos (T), 15´ Penal de Antoine Hastoy (LR), 20´ Penal de Thomas Ramos (T), 23´Gol de Thomas Ramos por try de Santiago Chocobares (T), 29´ Penal de Antoine Hastoy (T), 40´Gol de Antoine Hastoy por try de Tawera Ker-Barlow (LR)

Segundo tiempo: 44´Gol de Antoine Hastoy por try de Uini Atonio (LR), 50´ Penal de Thomas Ramos (T), 59´Penal de Thomas Ramos (T), 62´ Penal de Thomas Ramos (T), 66´ Penal de Antoine Hastoy (LR), 70´ Penal de Antoine Hastoy (LR), 78´Gol de Thomas Ramos por try de Romain Ntamack (T)

Árbitro: Tual Trainini.

Estadio: Stade de France.