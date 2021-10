Tomás Roncero fue el más duro con el desempeño de Ronald Koeman en el Barcelona.

Pese a que también jugó el Real Madrid, y no logró ganar en casa a Osasuna, era la historia de la noche. El Barcelona destituía a Ronald Koeman en el avión de regreso de Vallecas, donde los azulgranas habían perdido por 1-0, y todo el mundo quiso opinar sobre ello. También aquellos periodistas que están más identificados con la información del conjunto blanco. Tomás Roncero, claro, no iba a ser menos. El del diario As no quiso perderse 'El chiringuito de jugones', donde aprovechó la coyuntura para hacer sangre respecto al máximo rival.

Para ello, el periodista manchego tiró de una ironía no particularmente fina. Accedió al plató con el himno del Madrid de fondo y mascarilla blanca con el escudo de su equipo. "Como madridista, el despido de Koeman ha sido un bajonazo. Porque Koeman era mantener y prolongar una situación agónica, de ruptura total entre el vestuario y el entrenador", reflexionó. Quien esperase a un Roncero eufórico, como se ha visto en otras ocasiones, se equivocaba.

👀 "El DESPIDO de KOEMAN ha sido un 'BAJONAZO' como madridista"



Así explicó cómo había vivido la tarde. "Como madridista, hemos tenido un subidón brutal con Falcao y con el Rayo, que felicito al Rayo y a Iraola porque ese equipo sabe a lo que juega (...) Y hemos ido todos eufóricos al Bernabéu. Pero hemos tenido luego un bajonazo, no lo voy a negar", relató.

De hecho, Roncero puso a la misma altura el que su equipo no ganase con que el eterno rival despidiese a un entrenador que no estaba funcionando: "Se junta el no aprovechar esa oportunidad que te da el Barça y encima que echan a Koeman, porque sabemos que lo único que puede ocurrir a partir de ahí es que peor no le puede ir -al Barça-". Y es que el del As lo tiene claro: "Con Koeman podía ir todavía a peor, y ya a peor no va a ir. Ya sea con Xavi o con el hermano de Xavi".

Probablemente no lo pretendiese, pero las palabras del periodista madridista por antonomasia suponen una de las críticas más brutales que ha recibido el técnico neerlandés. Sin deudas morales pendientes por el gol de Wembley y con la óptica del que desea la derrota del rival, la reflexión de Roncero es cruda y directa. Nadie en la bancada barcelonista se atrevería a decir algo así.

