Tom Brady y su deseo tras el retiro de NFL: 'Quiero tener vacaciones más normales'

Es Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, y con la excepción de los seis equipos que abrirán la Jornada 12 de la temporada 2021 de la National Football League (NFL), el resto de los jugadores se toman un descanso, y uno de ellos es el mariscal de campo Tom Brady.

De hecho, la estrella de Tampa Bay Buccaneers aprovechó el día libre para realizar una entrevista, en su podcast Let's Go, con la famosa presentadora Oprah Winfrey, donde reconoció que en una instancia como esta, se sale completamente de su plan de alimentación al que se somete durante el certamen.

Sabido es que Tom Brady no consume en su habitualidad productos como lácteos, tomates, café y cierto tipo de vegetales, incluyendo los champiñones; pero en el Día de Acción de Gracias, come de todo, incluyendo pavo, ya que "esa es la única comida en la que pienso: 'no me importa, vamos a comer'".

Lo que hará Tom Brady tras su retiro de NFL



A sus 43 años, ha manifestado en varias entrevistas que su deseo es jugar en la alta competencia hasta los 50 años, y relacionado con la festividad que se celebra en Estados Unidos, lamentó que por su carrera no pueda pasar más tiempo con su familia.

"Estoy deseando que llegue el momento en que termine de jugar al fútbol americano, para poder tener esas vacaciones más normales que tuve cuando era niño y que fueron importantes, donde la familia está toda junta", confesó nostálgico Brady, añadiendo que "en días como éste, solo tienes 4 horas para disfrutarlo".