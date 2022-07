Tom Brady admite que su "apetito por competir" puede "desaparecer pronto"

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady (12), lanza un beso a los fanáticos después de un partido contra los New England Patriots, el equipo donde forjó su leyenda. (Foto: Brian Fluharty-USA TODAY Sports)

El mensaje de Tom Brady se siente un poco diferente esta vez y está un poco fuera de lugar para él.

Es cierto que Brady nos ha engañado una vez antes, habiéndose retirado durante la temporada baja y después de un mes anunciar su regreso para la temporada 2022 de la NFL.

Sin embargo, en un momento que pareció ser bastante sincero en el "Show de Dan Patrick", Brady admitió que el impulso ardiente que una vez lo empujó a ser el mejor está comenzando a agotarse a medida que se acerca a sus 45 años.

"Tenía apetito para competir, y pronto desaparecerá", dijo Brady cuando se le preguntó sobre su decisión de regresar del corto retiro. "Quiero decir, no hay duda al respecto. Realmente tengo que apreciar el tiempo que me queda (jugando), porque no es mucho".

Es la primera vez que Brady admite que su competitividad desaparecerá pronto y él es famoso por ser discreto y reservado cuando se trata de su forma de pensar como jugador.

Brady no le dijo directamente a Patrick que esta era su última temporada en la NFL con los Tampa Bay Buccaneers. Pero es difícil no leer sus comentarios sobre el desvanecimiento de su carrera como algo más que una indicación de que podemos estar viendo el final de su carrera.

Los días posteriores al último juego de Brady ya están planeados: será analista de la NFL para la cadena de televisión Fox por 375 millones de dólares.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady (12), grita a la multitud mientras sale al campo para enfrentarse a los New England Patriots. (Foto: Brian Fluharty-USA TODAY Sports)

"He estado en todas las reuniones de producción durante 22 años desde que comencé a jugar en 2001", dijo Brady. "Sé lo que piden esos muchachos, sé lo que se les pide que hagan y creo que se siente mucho como un equipo que sale de gira para prepararse para un juego", comentó sobre su papel como comentarista y analista.

"Obviamente, será una carrera totalmente nueva”, dijo Brady, y añadió que es una "nueva oportunidad para probar algo. Voy a trabajar muy duro para prepararme para ser lo mejor posible, sabiendo que el día que camine en el set por primera vez no será mi mejor momento".

"Habrá una curva de aprendizaje, dolores de crecimiento y tendré que aprender a ser realmente bueno en eso", añadió.

