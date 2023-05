Thomas Tuchel, sobre la pelea por la Bundesliga: "No podemos permitirnos altibajos"

La reciente victoria sobre Hertha Berlín y la igualdad de Borussia Dortmund con Bochum, le permitieron a Bayern Munich regresar al liderazgo de la Bundesliga, el que defiende a una mínima distancia de su contendiente al título, el cuadro negriamarillo.

Son 62 puntos los que poseen los bávaros en lo más alto, contra los 61 del BVB, por lo que, a falta de cuatro jornadas para el cierre del campeonato, el margen de error debe ser nulo. Esto fue lo que asumió su entrenador, Thomas Tuchel, quien aseguró que es una dura lucha la que le toca enfrentar por el trofeo, pero que deben mantener un alto nivel de enfoque para conseguirlo.

"Cada jugador lidia con esta situación de manera diferente. Algunos piensan que podemos perder algún partido, para algunos esta situación es particularmente atractiva. Tenemos que estar concentrados pero también relajados", expresó el DT, en conferencia de prensa, en la antesala de la visita a Werder Bremen.

"Cada jugador necesita concentrarse en su desempeño. Nosotros nos encargamos del proceso. Es una carrera reñida por el título, tenemos que avanzar ahora. No podemos permitirnos altibajos", continuó.

Sobre la importancia del partido con los Verdiblancos, el técnico comentó: "Damos lo que creemos que es necesario. La preparación es como siempre. Siempre quiero preparar al equipo de inmediato. Haremos cualquier cosa para ganar el próximo juego. Ese es el trabajo cuando juegas en el Bayern".

Al ex estratega del Dortmund, Paris Saint-Germain y Chelsea le consultaron por la falta de su estilo en el Bayern y respondió: "No sé si existe el mundo del fútbol perfecto. Esto es completamente normal. No existe el entrenamiento perfecto, ni el juego perfecto. Tenemos margen de mejora. No se trata de fútbol Tuchel, se trata de llevar al equipo al límite".

En la misma línea, sostuvo: "Queremos ser dominantes, atacar y no permitir que el rival se meta de frente al arco. Tenemos que ofrecer algo a la afición y nuestro ritmo de juego tiene que aumentar. Ese es nuestro turno. Tenemos que estar allí mañana, eso es lo que cuenta. Tenemos que quedarnos en el aquí y ahora".

Por último, Tuchel brindó un análisis del Bremen y dijo: "Tiene una formación básica muy ofensiva con dos delanteros y una alineación dinámica en la décima posición. El Weserstadion siempre es especial en un partido nocturno, por lo que hay que estar preparados para eso y hacerle frente. Tenemos que hacer nuestro juego y tener mucho cuidado a la hora de defendernos del contraataque. Defensivamente, debemos ser claros en los duelos".

Foto: GES Sportfoto/Getty Images