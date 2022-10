The Rudeboyz, Maluma y Adam Levine dan rienda suelta al reggaetón ‘Ojala’: Míralo aquí

Apenas días después de anunciar su colaboración, The Rudeboyz, Maluma y Adam Levine lanzaron “Ojalá”, una sensual canción de reggaetón en la que el líder de Maroon 5 canta por primera vez en español.

En el nuevo tema, producido por los asiduos colaboradores de Maluma, The Rudeboyz, se escucha al astro colombiano y a Levine intercambiando versos sobre la pérdida de una chica y la superación de su aflicción. Ambos declaran: no será fácil superarlas. “Ojalá” es el primer sencillo del próximo álbum debut de The Rudeboyz.

La canción vino acompañada de un video musical dirigido por Diane Martel, a través de NEON16 y Sony Music Latin. El clip de tres minutos comienza con Chan El Genio y Kevin ADG (The Rudeboyz) escuchando un ritmo “increíble” que acaban de producir y diciéndose: “Parce, le debíamos montar a Maluma y a Levine en ese beat. La completa… ¿Te imaginas tú? Sería un sueño”.

Los artistas anunciaron la colaboración el 14 de octubre en redes sociales. Levine presentó un clip de 20 segundos del alegre tema en su página de TikTok, subtitulando el post: “#Ojala @RUDEBOYZ @Juan Luis”. Maluma compartió el fragmento en sus historias de Instagram y como post, escribiendo en una de ellas: “¿Qué te parece esto?” Mientras tanto, The Rudeboyz escribieron: “¡¡Un lanzamiento muy importante para nosotros con gente que admiramos mucho!! ¡¡No pierdas de vista esto!! @maluma @adamlevine”.

En junio, Levine ya había insinuado una posible colaboración con Maluma. Publicó en Instagram una foto de ambos juntos pasando el rato en un estudio y escribió: “El mundo no está listo”.

The Rudeboyz, quienes recientemente firmaron con NEON16, de Tainy, han producido éxitos para artistas como Shakira, Sech, Jennifer Lopez, Prince Royce y Sebastián Yatra, entre otros.

Echa un vistazo al video musical de “Ojalá” aquí:

