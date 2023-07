The Boz Bosworth, el extravagante jugador de la NFL que sabía comercializarse mejor que nadie

Brian "The Boz" Bosworth siempre fue un futbolista controversial desde la universidad (Foto de: Andy Hayt /Sports Illustrated via Getty Images)

Brian Bosworth es recordado como uno de los grandes fracasos en la historia de la NFL. “The Boz” es más recordado por todo aquello que llegó hacer fuera del campo y es fácilmente olvidado por lo poco que alcanzó a protagonizar en los emparrillados. En la década de los 80, cuando era difícil ver a los futbolistas haciendo bien otra cosa que no fuera jugar americano, Bosworth se encargó de marcar una tendencia nueva. En aquellos años era imposible ver a un jugador haciendo comerciales, teniendo una personalidad destacada también en la moda o la música y mucho menos era posible verlos protagonizando una serie como la que acaba de lanzar Netflix acerca de Patrick Mahomes, Kirk Cousins y Marcus Mariota sobre sus vidas fuera de los campos.

The Boz llegó como una de las grandes promesas cuando fue reclutado a la NFL. Desde la universidad ya era reconocido como una personalidad fuera de los estándares, incursionó en la Universidad de Oklahoma, que es reconocida como una de las potencias en la categoría. En el sector universitario, Bosworth destacaba en la posición de linebacker, incluso llegó a ganar dos veces el premio Dick Butkus, que reconoce al mejor futbolista en dicha posición. Fue seleccionado dos veces como equipo All-American y ganó el Campeonato Nacional en 1985.

Después de su carrera universitaria, se encargó de escribir una autobiografía donde detalló el consumo de drogas en el vestuario y de cómo él mismo jugaba con armas. Todo ello permitido por el programa deportivo de la universidad.

Era considerado como uno de los mejores tacleadores y conocido por elevar su nivel de juego cuando se requería de ello en los partidos más importantes. Pero durante sus tres años como universitario, también era distinguido por sus extravagantes cortes de cabello y sus constantes críticas a la NCAA. Esto mismo lo llevó a ser expulsado del equipo en la misma temporada en la que sería elegible para el Draft de la NFL. La expulsión del equipo universitario lo llevó a ser seleccionado por los Seattle Seahawks en el Draft complementario de 1987, donde no llegan las selecciones estelares. Y una vez que llegó con el equipo esmeralda, firmó el contrato de novato más grande en la historia del equipo y el contrato de novato más grande de la NFL con un plazo de 10 años por 11 millones de dólares.

Estuvo presente durante los primeros 12 encuentros de su temporada como novato con un nivel óptimo, pero por debajo de lo que demostró en el nivel universitario. Era controversial, le gustaba hablar en contra de sus rivales, de la liga, pero para ese momento era el atleta que se comercializaba mejor. Se consideraba a sí mismo como un extremista y trataba de construirse como un personaje de acción. The Boz era como su alter ego que le gustaba divertirse desenfrenadamente. Todos querían tener su corte de cabello a la mohicana con líneas de colores dibujadas a los costados.

“El Boz es muy controvertido, es muy sensacional, él es el extremo”, así era como se describía así mismo y las imágenes de estas palabras están en el documental Brian and the Boz, que se encuentra en Star Plus.

Ya en la NFL era momento de que se enfrentara a los pesos pesados e hiciera valer lo que en sus palabras pregonaba. Uno de los episodios más recordados fue cuando destacó que, cuando se enfrentara a los Raiders, se encargaría de detener en seco a Bo Jackson, que es considerado como uno de los mejores corredores en la historia de la liga. Ya en el encuentro, Bo dejó mal parado al linebacker que nada pudo hacer ante el corredor.

En su faceta como villano, también se encargó de arremeter contra el quarterback de Denver, John Elway, antes de un partido. Eso provocó que los aficionados de los Broncos fueran al estadio portando una playera que decía “Ban The Boz” (Prohibido al Boz). Se vendieron más de 10 mil camisetas con un costo de 15 dólares cada una y se terminó dando a conocer que la empresa que las confeccionó permanecía a Bosworth.

Pero la diversión no duró mucho. Luego de dos temporadas como profesional, tuvo que retirarse por haber sufrido una lesión en el hombro que le provocó un solo golpe. De acuerdo con los médicos de los Seahawks, Brian Bosworth tenía los hombros de una persona de 60 años. Luego de retirarse, se dedicó a actuar en películas de categoría B de Hollywood.

El legado que dejó fue que los actuales futbolistas puedan ser y hacer algo más allá que jugar americano. Que tengan sus propias marcas y puedan comercializarse mejor. El Salón de la Fama del Futbol Americano Universitario lo invistió en 2015, porque antes de venderse en la NFL, fue un jugador destacado.

