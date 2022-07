The Boys 3: Antony Starr habla del genial cameo de Charlize Theron en la serie

El último episodio de la tercera temporada de The Boys llegará a Prime Video el próximo viernes, y los fans no pueden esperar para ver lo que traerá el final de temporada. No cabe duda, que The Boys es uno de los programas más populares en la actualidad, logrando atraer a los espectadores con su contenido explícito y su sátira cruda que no perdona a nadie. Desde su primer episodio, la serie tuvo un inicio fuerte, incluyendo un sorprendente cameo de una actriz bastante reconocida.

Estamos hablando de Charlize Theron, quien recientemente se unió al Universo Cinematográfico de Marvel como Clea, personaje que fue introducido en una de las escenas post-crédito de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura a principios de mayo. Sin duda, el público quedó asombrado cuando vieron a Theron en el papel de Clea, y no es para menos, ya que hasta ese momento, no existía información o algún tipo de filtración que delatara la inclusión del personaje o el casting de la famosa actriz.

The Boys no pasó por alto este notable acontecimiento dentro del MCU y aprovechó la oportunidad para hacer una referencia satírica en su nueva temporada. El cameo de Theron en The Boys, claramente se trató de un guiño a la cinta de Marvel Studios, presentando a la actriz como ella misma en el papel de Stormfront en la película Dawn of the Seven, enfrentado al poderoso equipo de héroes patrocinado por Vought.

El hecho de que The Boys abriera su tercera temporada con un cameo de Theron, fue una clara señal de que los siguientes episodios serían alucinantes. Aunque Charlize apareció en la serie interpretando a la desquiciada súper, se reveló que el elenco nunca llegó a conocer a la actriz en persona. Collider se encargó de entrevistar a Antony Starr (Homelander) y Erin Moriarty (Starlight) antes de la llegada del episodio 8 del show, y las estrellas dieron algunos detalles interesantes de la producción. En un momento de la entrevista, se le preguntó a Antony Starr cómo fue saber que llamaría a Charlize Theron "perra nazi", a lo que el actor respondió:

Charlize es la mejor actriz con la que he tenido la oportunidad de no trabajar en una escena. Desafortunadamente, ella no estaba en el set. Tuvimos una doble porque no pudo llegar a Toronto.

“Pero eventualmente, sabías que todos te veríamos llamándola así”, contestó el reportero del medio. Starr replicó lo siguiente:

Sí, es tan absurdo. La única forma de ver esas cosas es que es muy divertido. Es tan absurdo que estos superhéroes entren con estas líneas espantosas y muy bien elaboradas que son tan absurdas. Es tan loco. Es tan divertido y loco. Y qué bailarina es Charlize Theron. Ella entró y tuvo el pequeño cameo más absurdo, y qué manera de comenzar la temporada. Fue grandioso.

Desde la primera temporada, el público notó que The Boys no era un programa apto para todo público. Además de tener violencia explícita, contenido sexual y una trama poco convencional, la serie presenta parodias de superhéroes populares, y los coloca en un mundo en donde estos “Supes” llegan a ser bastante degenerados y corruptos, actuando bajo el mando de la malévola corporación. El programa es protagonizado por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, y Chace Crawford. No te pierdas el final de la tercera temporada este viernes.

