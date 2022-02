The Batman ya cuenta con la segunda mejor preventa de boletos en la pandemia

Si algo tiene DC en el cine y la televisión, es que sabe explotar a los personajes que ya sabe que son una garantía, arriesgando muy poco por otros que han destacado en los cómics. Es evidente que los fans de las novelas gráficas quisieran ver cosas nuevas en la pantalla, pero personajes como Batman, Superman o Mujer Maravilla nunca pasarán de moda y siempre serán bienvenidos por las audiencias.

Con el paso de los años estos tres héroes en particular han contado con diferentes rostros, algunos más populares y apreciados que otros, y varios de los actores nuevos que llegan a tomar estas aventuras han tenido que enfrentar comentarios no muy agradables de algunos fans. Ben Affleck, por ejemplo, fue muy juzgado en su aparición en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, pero ahora es uno de los más queridos e incluso hay una notable emoción por verlo de nuevo en The Flash.

Ahora que The Batman está en camino, Robert Pattinson ha corrido con una racha bastante similar desde que se reveló su nombre como protagonista. Si bien en un principio hubo una ola de malos comentarios en su contra, conforme se fueron revelando los avances oficiales de la película éstos fueron disminuyendo, y la expectativa de la audiencia creció por lo que ofrecerá Matt Reeves con todos sus personajes en conjunto.

Todo parece indicar que la respuesta de la película será bastante buena durante su estreno, al menos en lo que concierne a la recaudación, habrá que esperar a las reacciones sobre la trama y sus personajes. Hasta ahora el camino ha iniciado bien, y pinta para seguir por ese rumbo, pues se ha revelado que ya es la segunda película con la mejor preventa de boletos desde el 2019. La primera, por supuesto, es Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%.

The Batman tiene el segundo mejor inicio de preventa post COVID. Según datos limitados, ha vendido más del doble que #Eternals en el mismo lapso de tiempo. Obtendrá más claridad a medida que ingresen más datos. Esperando una apertura de USD$110-140 millones por ahora, veamos cómo van las cosas en los próximos días.

Jatinder también ha anticipado que hasta ahora la película ha generado alrededor de USD$8 millones tan sólo en los primeros días de preventa. Se espera que esta sea el segundo éxito en taquilla de la era pandémica dentro del cine de superhéroes, pero habrá que esperar la recepción que tendrá Doctor Strange in the Multiverse of Madness para Marvel durante su estreno en mayo, ya que prepara varias sorpresas.

Mientras tanto, The Batman llegará a las salas de cine el próximo 4 de marzo, y se espera que esta nueva versión de Bruce Wayne sea diferente a todo lo que se ha visto antes, mostrando a un joven más apartado de la sociedad e incluso con un notable estado depresivo, mientras sus villanos serán menos caricaturescos y más peligrosos de lo que se ha visto antes.

Nota originalmente publicada en: Tomatazos

VIDEO RELACIONADO: THE BATMAN The Bat and The Cat Trailer