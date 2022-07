Tenoch Huerta y Mabel Cadena, el orgullo mexicano en Black Panther: Wakanda Forever

El fin de semana se dio a conocer el nuevo tráiler de Black Panther: Wakanda Forever, la segunda parte de la cinta que reveló un universo desconocido en África, en donde el dominio de los hombres de color alcanza niveles increíbles. Pero, además de ser un adelanto muy esperado, las imágenes sorprendieron por contar con la presencia de Tenoch Huerta , actor mexicano que interpretará a “Namor”.

El también integrante del movimiento “ Poder Prieto ”, llegó a la Comic Con de San Diego a la presentación de Marvel y fue aplaudido y celebrado por el público.

“Quiero decir algo rápido sobre la inclusión. Vengo de un barrio y, gracias a la inclusión, estoy aquí. Muchos niños en el barrio nos están viendo y soñando estar aquí y lo van a lograr”, dijo en inglés.

Namor es un príncipe marino que junto con Namora, a la que dará vida la también mexicana Mabel Cadena, serán parte de la trama de la nueva cinta que cerrará la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel.

“Gracias a todos, a todos los paisanos, a todos los latinoamericanos. Ustedes cruzaron el río y dejaron todo lo que amaban atrás, y gracias a eso, yo estoy aquí”, dijo ya en español el actor con una gran sonrisa en el rostro.

Black Panther fue la primera película de Marvel con un protagonista afrodescendiente que, además, personifica a un superhéroe. Esta producción, que se estrenó en 2018, contó con la participación de Chadwick Boseman, quien falleció en el 2020 víctima de cáncer; su ausencia puso en duda la continuación de la saga, sin embargo, poco después se confirmó que habría una segunda parte.

Por su parte, “Poder Prieto” es una organización que busca conseguir mayor inclusión de las personas latinas en Hollywood, lejos de los papeles que caen en los estereotipos de pobreza, delincuencia y violencia con la que se suele vincular a los intérpretes de tez morena o afrodescendientes. Tenoch estudió periodismo en la UNAM y comenzó a estudiar actuación impulsado por su papá, sin embargo, fue el maestro Carlos Torres Torija quien lo animó a tomarse en serio la carrera de actuación y perseguir ese objetivo.

Después, como preparación para la cinta Días de Gracia, del director Everardo Gout, se inscribió de incógnito como recluta en la Academia de Policía de Ecatepec, terminó el curso e hizo incluso otros entrenamientos de fuerzas especiales. Su actuación en la cinta le valió un premio Ariel en el 2012, así como un premio ACE de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Argentina en 2016.