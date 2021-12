Temporada 2 de The Witcher tiene una calificación sorprendentemente baja entre los fans

Editorial: TV / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

La Temporada 2 de The Witcher debutó hace unos días en Netflix y la crítica especializada ha estado aplaudiendo el trabajo de toda esta producción. Desafortunadamente, la comunidad no ha visto con tan buenos ojos los nuevos episodios, y la prueba está en la sorprendente baja calificación de la comunidad.

Si revisamos Tomatazos, la segunda temporada de la serie tiene 100% de aceptación entre la crítica especializada. Ojo: esto no quiere decir que todos los críticos que la reseñaron crean que es perfecta. Lo que significa es que todas las reseñas recopiladas por el sitio consideran que es buena.

Por si te lo perdiste: "Lo aventaré de vuelta", Henry Cavill pide a sus fans que no le lancen monedas en la calle

El consenso de los críticos es que “A diferencia de los primeros episodios, la nueva entrega finalmente se arroja de lleno al misticismo de su mundo, la acción arrebatadora de sus batallas y explota la relación entre sus personajes”. Es decir, están contentos con la forma en la que se presenta su mundo y la relación entre los personajes principales.

Pero, ¿qué hay de los fans? Tomatazos reporta que la Temporada 2 de The Witcher tiene 67% de aceptación entre los usuarios, lo que significa que 33% calificaron los nuevos capítulos con menos de 3.5 estrellas. En otras palabras: a un tercio de la audiencia que registró su calificación no le gustó The Witcher.

Curiosamente, la Temporada 1 de The Witcher recibió mejor calificación de los fans que crítica. En Tomatazos aparece que sólo a 67% de los críticos les gustó, mientras que 75% de los usuarios la aprobaron. ¡Realmente curioso!

Video relacionado: TOP 5: Lo más decepcionante de 2021

¿Por qué los fans están calificando The Witcher negativamente?

No hay duda de que la Temporada 2 de The Witcher mejoró considerablemente en comparación con la primera en muchos sentidos. Por esto, muchos se preguntan qué pasó para que a tanta gente no le haya gustado.

La razón por la que muchos fans están insatisfechos con la adaptación de Netflix es que se toma varias libertades creativas que alejan la historia de los libros. Así pues, si bien es claro que la serie está basada y se seguirá inspirando en la obra de Andrzej Sapkowski, y pero el equipo creativo está dispuesto a trabajar para crear una historia que forme parte de un universo propio.

Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que la Temporada 2 de The Witcher debió ser una adaptación fiel o que es bueno que se estén tomando riesgos? Cuéntanos en los comentarios.