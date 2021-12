Se teme que información en teléfonos pueda ser usada como arma tras nuevas autorizaciones para oficiales de inmigración

Se han introducido nuevas autorizaciones para que los oficiales de inmigración extraigan datos de los teléfonos móviles a medida que cientos de solicitantes de asilo informan que les han confiscado sus teléfonos, lo que genera temores de que los datos privados puedan usarse como armas contra las solicitudes de asilo.

Los grupos de derechos humanos sonaron las alarmas por una cláusula en el proyecto de ley de PCSC (policía, delitos, sentencias y tribunales) que permitiría a los oficiales de inmigración extraer datos de dispositivos personales siempre que el propietario esté “de acuerdo”.

“No hay nada que impida que los agentes accedan a todo, desde huellas dactilares hasta cuentas de redes sociales e historiales de GPS, lo almacenen de manera indefinida y lo usen para otras cosas además de por las que se tomaron”, dijo Camilla Wood, oficial legal superior de Privacy International.

“¿Cómo se puede informar el consentimiento cuando las autorizaciones son tan vagas?”

El Ministerio del Interior prometió un código de prácticas para orientar a las autoridades sobre cuándo y cómo se debe usar esta autorización, pero el proyecto de ley protege de manera explícita a cualquier persona que incumpla este código de responsabilidad penal o civil.

Los oficiales de inmigración ya pueden registrar los teléfonos de las personas en conexión estricta con un delito, pero ahora podrían actuar con consentimiento. “Esta condición de consentimiento no reconoce el desequilibrio de poder entre los oficiales de inmigración y las personas”, advirtió Wood.

Se produce después de que el Ministerio del Interior se vio obligado a admitir que muchas de sus incautaciones de teléfonos en la frontera han sido ilegales.

“Recibimos una respuesta a una carta de acción previa en la que el Ministerio del Interior admitió que habían aplicado una política general e ilegal de confiscar teléfonos a todos los que llegaban sin permiso [para quedarse]”, dijo Jeremy Bloom, abogado de inmigración de Duncan Lewis Solicitors, quien recibió la carta en junio.

“Incautaban teléfonos sin siquiera evaluar si había motivos razonables para sospechar que contenían pruebas que se relacionaran con delitos de inmigración. Al hacerlo, violaron la ley de derechos humanos y protección de datos”.

Privacy International teme que el proyecto de ley PCSC pueda proporcionar una justificación retroactiva para incautaciones radicales de esta naturaleza. “Introducir o quizás intentar introducir lo que ya sucede a través del llamado acuerdo voluntario es deshonesto y engañoso”, dijo Wood.

Las incautaciones de teléfonos producen de forma rutinaria en la frontera desde el otoño pasado, según la organización benéfica Care4Calais, que ha respondido a cientos de incidentes. The Independent habló con varios solicitantes de asilo afectados, uno de los cuales no ha visto su teléfono desde noviembre de 2020.

“Nadie me pidió permiso, el oficial solo dijo que necesitaba mi teléfono”, dijo el individuo. “Me sentí mal porque no tenía manera de decirle a mi familia que estaba vivo. Perdí todas mis fotos y contactos de casa”.

A otro hombre le confiscaron su teléfono cuando lo llevaron a un centro de detención para ser procesado en mayo. Dijo: “Pero ahora he estado fuera del centro durante meses y todavía no tengo mi teléfono de vuelta. No tengo idea de lo que hacen con él, si leen o no mis mensajes privados. Es humillante”.

Agregó que los traficantes en Francia ahora obligan a los migrantes a entregar sus teléfonos para evitar que los datos caigan en manos de las autoridades y después los venden para obtener más ganancias.

Un portavoz del Ministerio del Interior dijo a The Independent: “La policía y los oficiales de inmigración ya pueden extraer datos de teléfonos móviles a través de la legislación existente. El proyecto de ley PCSC, por primera vez, proporcionará salvaguardas para proteger la privacidad de las víctimas y otras personas durante investigaciones delicadas en la legislación primaria”.

Esta referencia a las víctimas se refiere a las investigaciones penales, en las que los agentes también podrán utilizar estas nuevas autorizaciones para acceder a los datos personales de los denunciantes. Esto generó preocupaciones de que el proyecto de ley pudiera hacer que las víctimas de violación sean vulnerables a “revisiones de antecedentes invasivas con la determinación de socavar su credibilidad”, según la comisionada de víctimas del Reino Unido, Dame Vera Baird.

En contraste con la respuesta del Ministerio del Interior, Dame Vera dijo que temía que el proyecto de ley pusiera en peligro los derechos de privacidad de las víctimas. En octubre, logró con éxito una serie de enmiendas al proyecto de ley para armonizar la redacción con la ley de protección de datos existente, pero todavía lucha por más salvaguardias.

No es el primer intento del gobierno de socavar la protección de datos en asuntos de inmigración. En junio, un juez de un tribunal superior dictaminó que su intento de “exención en materia de inmigración” a la Ley de Protección de Datos era ilegal. ORG (Open Rights Group ), que presentó la moción, señaló un ataque sistemático a los derechos de privacidad de los migrantes.

“La propuesta es evidencia del uso cada vez más preocupante de datos de vigilancia y armamento para el control de la inmigración”, dijo Sahdya Darr, gerente de políticas de inmigración en ORG.

“Mi propia opinión es que es solo parte de un entorno hostil”, dijo Clare Moseley, fundadora de Care4Calais. “Para las personas que huyen de las zonas de guerra, su teléfono es la posesión más importante que tienen. Contiene fotografías de familiares que quizás nunca vuelvan a ver, es cómo encuentran un abogado o acceden al traductor de Google en un país extranjero. Esta moción es punitiva”.

La parlamentaria laborista Sarah Champion pidió precaución desde Westminster: “Me preocupa que les pedimos a los oficiales de inmigración que sean muy cuidadosos y que estén capacitados y dotados de recursos, y que tengan todas las habilidades para poder solicitar esos dispositivos”.