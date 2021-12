Tatiana rompe el silencio tras haber estado hospitalizada

Hace unos días, se dio a conocer que Tatiana había sido hospitalizada de emergencia luego de sufrir un problema de salud en el vuelo de la Ciudad de México con destino a Ciudad Juárez. Si bien, se pensó que la cantante se había enfermado de COVID-19, en realidad se trató de un problema estomacal ocasionado por un alimento en mal estado, según dio a conocer la también llamada Reina de los niños, quien ahora explica a detalle lo ocurrido.

"Bien hinchada por el suero, pero, gracias a Dios, me atendieron muy bien. Les agradezco tanto porque me recibieron del avión y me llevaron en ambulancia", explicó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No [tuve] miedo, pero decía 'me estoy volteando al revés y al derecho, ya necesito suero o algo' y me dolía muchísimo. Estaba doblada del dolor del estómago. Ya me había pasado que me dio tifoidea e infección intestinal, pero nunca en un avión. Entonces no sabía qué hacer y el vuelo de Ciudad de México para acá dura dos horas y media, muy largo, y sí me aguanté mucho el dolor. Pero llegando me atendieron muy bien".

La cantante explicó que de momento deberá cuidar su alimentación y evitar una serie de alimentos como "lácteos" y tener "dieta blanda". Por lo tanto, deberá cuidarse en estas fiestas decembrinas para evitar alguna complicación mayor. "Sigo con medicamento, con antibiótico, con suero. Ya ni modo, en la cena de Navidad a comer pura galleta salada y agüita".

Pese a lo ocurrido, Tatiana se presentó en el show que tenía comprometido y seguirá con sus compromisos laborales.