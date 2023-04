Tasa de desempleo en mínimo récord en varios estados de EE.UU.

(Bloomberg) -- Las tasas de desempleo de una docena de estados de Estados Unidos cayeron a un mínimo histórico el mes pasado, según nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Dieciocho estados experimentaron una disminución en las tasas de desempleo en marzo, mientras que el resto se mantuvo mayormente sin cambios, según muestra un informe de BLS publicado el viernes. Los mayores descensos se produjeron en Nuevo Hampshire, Oregón y Virginia Occidental, donde la tasa se redujo en 0,3 puntos porcentuales en cada caso. Misisipi, uno de los estados más pobres de EE.UU., experimentó una disminución de 0,2 puntos porcentuales a 3,5%.

Entre los estados que registraron nuevos mínimos históricos de desempleo se encuentra Ohio, donde la tasa cayó de 3,9% en febrero a 3,8%.

Los datos apuntan a una fortaleza persistente en el mercado laboral de EE.UU., lo que sugiere que es posible que una recesión no sea tan inminente como predicen algunos analistas.

Las tasas de desempleo más bajas se observaron en Dakota del Sur, Nebraska y Dakota del Norte, con cifras cercanas al 2% en cada caso, y por debajo del 3% en estados populosos como Wisconsin y Florida.

Sin embargo, algunos estados han registrado aumentos en sus tasas de desempleo en comparación con un año antes.

En Washington, que tiene la mayor concentración de empleos en el sector de la información y es vulnerable a los despidos en la industria tecnológica, el desempleo aumentó 0,6 puntos porcentuales durante el período. El mayor incremento interanual se produjo en Oregón, donde la tasa de desempleo llegó al 4,4% el mes pasado, frente al 3,5% de marzo de 2022.

En California, el estado más grande del país, la tasa de desempleo se mantuvo en un 4,4% en marzo y los empleadores agregaron 8.700 puestos de trabajo no agrícolas.

