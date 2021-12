Sylvia Pasquel externa su descontento con Alejandra y Luis Enrique Guzmán

La familia Pinal está atravesando por una complicada situación tras confirmarse que la primera actriz está contagiada de Covid-19, y a pesar de que se ha visto unión entre ellos, tal parece que las cosas comienzan a complicarse.

En enlace directo desde su casa para el programa Venga la Alegría, Sylvia Pasquel manifestó su molestia con Alejandra y Luis Enrique, quienes horas antes dijeron que estaban al pendiente de su madre, e incluso aseguraron haber tenido comunicación con ella sin mencionar a su hermana mayor, hecho que al parecer provocó el enfado de la también actriz.

Ante la pregunta directa de Flor Rubio sobre si ya había podido conversar con la matriarca de la dinastía Pinal, Sylvia replicó: “qué bueno que me haces esta pregunta porque a veces pareciera como que hay una parte de la familia que no participa en este tipo de eventos cuando ahí estamos todo el tiempo presentes y al cuidado de mi mamá definitivamente. Yo vivo a un lado, ¡imagínate!, la veo todos los días”.

Frida Sofía con familia Pinal / Cortesía

Contrario a Ale y Luis Enrique, la actriz manifestó que en este momento no puede asegurar que esté libre de contagio, destacando que su médico le explicó muy bien las medidas que debe tomar para poder hacerse una prueba PCR en los próximos días.

“El doctor me dijo que no era necesario que me la hiciera el mismo día porque iba a salir negativa, al final mi mamá se contagió el viernes, y se manifestó la enfermedad el miércoles, entonces, todos los que estuvimos el miércoles ahí, si ese mismo día te haces la prueba, pues va a salir negativa, porque necesita de 5 a 7 días para incubar el virus, entonces a mí el doctor me dijo que me hiciera la prueba el lunes que son los 5 días reglamentarios que me tengo que hacer la prueba para checar que no tenga yo, pero no he tenido ningún síntoma, a mi ya me dio el año pasado”.

Finalmente, sobre cómo pasará la Nochebuena, Pasquel detalló: “pues ni tan buena Flor, porque estamos todos en sus casas, yo estoy en mi casa con mis perritos […] mi hija y mi nieta están en una casa, mi otra nieta está en su departamento. Mis hermanos, pues ellos van a hacer su cena familiar ahí en casa de Alejandra, ahí está Luis Enrique, y pues ni modo, así nos tocó pasar la Navidad, cada quién en su casa y es una Navidad diferente y triste porque no está mi mami, y siempre estamos juntos con ella”.