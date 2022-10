Swaps descuentan alza de tasas más fuerte: Colombia renta fija

(Bloomberg) -- Operadores de swaps de tasas de interés apuestan a que Colombia acelerará el ritmo de endurecimiento monetario esta semana, luego de que el peso se desplomó y la inflación se aceleró a un máximo de 23 años.

El banco central aumentará los costos de endeudamiento en 150 puntos básicos al 11,5%, el nivel más alto desde 2001, según muestran las operaciones enmercado swaps IBR. Mientras tanto, la mayoría de los analistas encuestados por Bloomberg prevén un aumento menor de un punto porcentual.

En septiembre, el banco sorprendió a los analistas al elevar la tasa en un punto porcentual, en lugar de los 1,5 puntos proyectados.

El peso ha liderado las pérdidas entre los principales mercados emergentes este mes, cayendo casi un 6%, después de que las críticas del presidente Gustavo Petro a los aumentos de las tasas de interés del banco central y sus comentarios sobre un posible impuesto a las salidas de capital asustaran a algunos inversionistas.

Las grandes oscilaciones del peso generaron especulaciones de que el banco central podría anunciar medidas de intervención cambiaria en un futuro próximo, incluso después de que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, rechazara esta idea la semana pasada. Japón y Chile han intervenido recientemente en medio de ventas masivas de sus monedas.

La inflación anual se aceleró el mes pasado más de lo esperado a un 11,4%, y se prevé que se acelere a más del 12% este mes, según una encuesta de Bloomberg.

Gustavo Acero, economista sénior del Banco de Bogotá, dice que la volatilidad del peso explica las opiniones divergentes entre operadores y analistas.

Inversionistas extranjeros “han recomendado que el Banco de la República tome medidas más fuertes para tratar de contener la volatilidad de los activos”, dijo Acero.

Señala que más allá de la inflación y las expectativas de inflación, los operadores ahora están atentos a la volatilidad tanto en el peso como en los bonos locales. Por su parte, los operadores esperan que los responsables de política monetaria tomen medidas agresivas como una forma de enviar una señal a los mercados.

Acero proyecta que el banco central elevará la tasa en 100 puntos básicos y prevé otro aumento de 50 puntos básicos en diciembre. El banco no tiene previsto tomar una decisión sobre la tasa en noviembre

Raúl Olivares, operador de Banco Popular, dijo que los operadores están valorando un aumento de tasas más pronunciado dado que las posibilidades de una intervención en el mercado de divisas son bajas.

Agregó que proyecta que el banco central eleve la tasa en 100 puntos básicos en la reunión de esta semana.

Un alza de 100 puntos “estaría bien”, sin embargo, existe el riesgo de que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien también forma parte de la junta directiva del banco central, intente influir en los demás miembros para que eleven la tasa solo 75 puntos básicos.

Por su parte, Juan David Ballén, economista de Casa de Bolsa, apuesta a un alza atípica de 200 puntos básicos, al 12%.

“Cualquier decisión que tome el banco central, conservadora o agresiva, tendrá un costo económico y político, a corto y largo plazo”, dijo Ballén. “Por lo cual deberá aplicar la opción menos costosa”.

El economista señaló que si el banco sube las tasas en 200 puntos básicos, probablemente no tendrá que intervenir en el mercado de divisas, ya que esos niveles se vuelven atractivos para los inversores extranjeros.

Los responsables de política monetaria podrían decidir sobre un aumento agresivo ya que la próxima reunión de políticas será en dos meses, dijo. Otra opción podría ser subir las tasas en 150 punto base, pero en ese caso debería ir acompañado de una intervención cambiaria.

Felipe Campos, jefe de inversiones de Alianza Valores, dijo que la decisión del banco central el mes pasado de aumentar las tasas a un ritmo más lento de lo esperado fue perjudicial para el peso.

“Se le está creando una presión adicional al banco central por el entorno local”, dijo. “No puede subir tasas muy por debajo de lo que espera el mercado, porque podría generar una presión adicional sobre la divisa”.

Campos argumentó que los activos están valorando los riesgos que no se pueden resolver con la política monetaria y señaló que hay presión sobre el banco central para aliviar la volatilidad de la moneda.

Sergi Lanau, economista del Instituto de Finanzas Internacionales, dijo que no importa cuán fuerte sea el aumento de la tasa de interés, el banco central no puede hacer mucho para reducir la prima de riesgo de Colombia.

“La mayoría de los analistas prevé que Banrep suba 100 puntos básicos el viernes. Incluso si son 150, el banco central por sí solo no podrá eliminar una gran prima de riesgo en el contexto del ruido político y los grandes déficits gemelos”.

“La única solución es la política ‘ortodoxa’ al tiempo que suben los impuestos si los colombianos quieren más gasto público”, agregó.

