Mery Perelló presume de embarazo en el accidentado partido de Rafa Nadal en Wimbledon

Considerado uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos, Rafa Nadal tiene claro que va luchar por seguir compitiendo el máximo tiempo posible a pesar de que en muchas ocasiones las molestias físicas suponen un hándicap. Es precisamente lo que le ha ocurrido esta tarde durante los cuartos de final de Wimbledon, el primer torneo que disputa tras confirmar la revista ¡HOLA! que espera su primer hijo junto a Mery Perelló, quien ha viajado a Reino Unido para apoyarle. La esposa del tenista, presumiendo de silueta premamá con una camiseta gris, ha estado muy pendiente del encuentro contra Taylor Fitiz, al que ha vencido a pesar de los contrtiempos. Y es que en el segundo set del partido ha tenido que abandonar la pista central al sufrir un dolor abdominal que le impedía moverse con normalidad, especialmente durante el saque, y por el que ha requerido asistencia sanitaria.

Rafa Nadal: su problema de salud en Wimbledon

Mery Perelló apoya a Nadal en Wimbledon

El ganador de 22 Grand Slam ha sido asistido por su equipo primero en la propia pista para luego trasladarse a los vestuarios. Durante esos minutos de ausencia ha surgido la duda sobre una retirada del torneo, pero Nadal ha regresado con fuerza y se ha dirigido con decisión a coger su raqueta para continuar con el partido, en el que finalmente se ha proclamado vencedor y en el que disputará la semifinal este viernes contra Nick Kyrgios. Como él mismo ha dicho en alguna ocasión, "un esfuerzo más siempre vale la pena", lema que ha vuelto a poner en práctica. Pese a las molestias, ha apostado por no rendirse y ha seguido deleitando a los asistentes, entre los que se encontraba su esposa. Mery, que durante alguna parte del encuentro se ha puesto una cazadora de cuero negra, es su apoyo incondicional. La dulce espera no le ha impedido desplazarse a Reino Unido para animar, como siempre ha hecho, al deportista manacorí.

Mery Perelló luce embarazo

En la grada del All England Lawn Tennis and Croquet Club se encontraban, además de Perelló, Sebastián Nadal y Maribel Nadal, padre y hermana de Rafa respectivamente. Ambos han aguardado sentados mientras el tenista entraba a los vestuarios para ser atendido por los médicos, pero el contacto visual con el tenista ha sido constante durante el trayecto y han querido trasladarle un claro mensaje: que abandonara y no forzara el cuerpo. Su progenitor ha hecho un gesto con las manos aconsejándole dar por finalizado el partido. También lo ha hecho su única hermana, a quien se ha visto hablar y también gesticular con las manos.

Rafa Nadal: su problema de salud en Wimbledon

Los últimos meses no están siendo fáciles para Rafa Nadal. Aunque no deja de agrandar su leyenda y seguir sumando buenos resultados, una lesión en su pie izquierdo incluso ha sembrado la incertidumbre sobre una posible despedida del tenis. Wimbledon es el primer campeonato que disputa tras someterse a un nuevo tratamiento en la clínica Teknon de Barcelona para paliar los dolores y limitaciones que le provoca la enfermedad de Müller-Weiss.

Personalmente, sin embargo, vive una etapa inmejorable ya que en unos meses llegará al mundo su primer hijo con Mery Perelló, el broche de oro perfecto a 18 años de discreta relación y casi tres de matrimonio. Está previsto que su bebé, que será un niño según Última Hora, nazca en octubre, el mismo mes en el que se casaron en Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVII en el que los acompañaron los reyes Juan Carlos y Sofía, Feliciano López y Sandra Gago, David Ferrer y Marta Tornel o Marc López, quien ahora forma parte de su staff. Nadal siempre ha hablado de sus ganas de formar una familia y ahora este deseo está a punto de hacerse realidad.

