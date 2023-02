Super Bowl: el partido entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs será la primera final de fútbol americano que enfrente a dos hermanos

Con una sonrisa, los hermanos Travis y Jason Kelce intercambiando camisetas al cruzarse en un partido en 2017; esta vez serán rivales en el Super Bowl. - Créditos: @Ed Zurga

“Mi mamá no puede perder”, sostiene, sonriente, Travis Kelce al hacer un pronóstico en un podcast sobre el Super Bowl que se jugará este domingo, a las 20.30 (hora argentina), en el estadio de la Universidad de Phoenix, en Arizona.

El jugador de los Chiefs de Kansas City será coprotagonista de un hecho inédito en la definición del torneo de fútbol americano, ya que enfrente estará su hermano Jason con los Eagles de Philadelphia. En los campos de juego de ese deporte han convivido familiares de todo tipo, pero será la primera vez que dos con ese parentesco consanguíneo sean rivales en el duelo por el título de la NFL.

Los hermanos Kelce crecieron en Ohio como fanáticos de los Cleveland Browns y jugaron juntos en la escuela secundaria Cleveland Heights siendo adolescentes, pero ninguno de ellos resultó muy codiciado de cara al fútbol universitario. Travis, el menor, que hoy tiene 33 años, recibió algunas ofertas y terminó jugando en la Universidad de Cincinatti. Jason, actualmente con 35, ni siquiera fue becado y se sumó igualmente a los Bearcats como corredor con tal de tener un lugar, para luego realizar la transición a la posición de centro, sin perder el espíritu ofensivo.

Travis y Jason Kelce conversan al final de un juego entre sus equipos en septiembre de 2017; ahora, jugarán por el título. - Créditos: @Ed Zurga

“Es el sueño y la pesadilla de toda madre, porque uno de los dos va a perder, y ninguno es muy buen perdedor”, asegura Donna, la madre de ambos, que reveló que Travis estaba “devastado” cuando los Browns no lo eligieron en el draft de 2013. Los Chiefs lo eligieron en la tercera ronda, firmó un contrato por cuatro años y se quedó para siempre. Jason fue seleccionado en el puesto 191 del draft de 2011 por los Eagles y no se quitó más esa camiseta. Uno y otro ya saben lo que significa ser campeón: en 2017/2018, Philadelphia se coronó frente a New England Patriots con Jason en el equipo y en 2019/2022, Kansas City se consagró al derrotar a San Francisco 49ers con Travis en el plantel.

Al padre de ambos, Ed, menos presente en las tribunas, el duelo entre sus hijos le genera menos tensión. Hay una particularidad. “Estoy agradecido de este momento y feliz de que ambos juegan a la ofensiva... porque al menos eso me garantiza que no se pelearán en pleno partido”, le dijo a ESPN. El rol de ataque que tienen en cada equipo hará que, en principio, a nadie sorprenderá si, siendo rivales, no convivan ni un minuto en el campo.

Además de campeones, Jason y Travis tienen en común haber sufrido la rotura de ligamentos cruzados en sus inicios. El primero, en el año de su debut en la NFL. El otro, en su segunda temporada. Resilientes, aquello los hizo más fuertes para construir sus carreras y ser lo que son hoy.

De hecho, Travis llega con números de postemporada sólo superados por el mejor receptor de la historia, Jerry Rice. Acumula 127 recepciones en 17 encuentros de playoffs para 1.467 yardas y 15 touchdowns. El único jugador en superar esas cifras es Rice, quien acumuló 151 balones atrapados para 2.245 yardas y 22 touchdowns en 29 partidos de esa etapa. Jason había evaluado retirarse al final de la temporada pasada, pero los Eagles lo convencieron de seguir al ofrecerle un contrato de 14 millones de dólares por un año, lo que lo convirtió en el centro mejor pago.

Donna Kelce fue a la presentación del Super Bowl y terminó en el escenario, junto a la conductora y a las mascotas de ambos equipos finalistas. - Créditos: @CHRISTIAN PETERSEN

Hasta agosto del año pasado, Jason y Travis pasaban meses sin hablarse durante las temporadas, enfocados en sus responsabilidades diarias con cada equipo. “New Heights”, el podcast que crearon a fines de aquel mes, los llevó a compartir sus vivencias cada semana. Es allí donde bromearon sobre la sensación familiar de tener un campeón por levantar otro trofeo. Y es el espacio en el que el mayor y más voluminoso de los Kelce hizo una revelación increíble: su mujer, embarazada de 38 semanas, irá a la cancha a ver el partido acompañada del ginecólogo, porque no quiere perderse el juego.

Otra particularidad de la familia que acapara las mayores miradas en este Super Bowl es que Donna estuvo en la conferencia de prensa de esta semana, subió al escenario con sus hijos y se sentó junto al trofeo que está en disputa y los cascos en exhibición de los campeones de ambas conferencias. Abrazó a sus chicos y les dejó unas galletas que les había preparado. Ella lucía una prenda única: una camisa de botones conformada por las de ambos, con el color negro a la derecha y rojo a la izquierda, además de tener a la espalda los logos de las franquicias y los números de sus hijos, el 62 de Jason y el 87 de Travis.

Donna, la madre de Jason y Travis Kelce, en una conferencia de presentación del duelo entre Philadelphia y Kansas City, por el Super Bowl. - Créditos: @Mike Stewart

Por si fuera poco, Andy Reid es el entrenador en jefe que eligió a ambos Kelce. Cuando estaba en Philadelphia llevó a Jason. En su primer año en Kansas City eligió a Travis. Con ambos equipos llegó al Super Bowl y, como continúa al frente de los Chiefs, será el segundo en ese rol –igualando a Dan Reeves– en enfrentar en la gran final a una franquicia a la que llevó anteriormente al partido por el campeonato. Marcan las estadísticas que, en 56 ediciones del certamen, los otros dos entrenadores en jefe que confrontaron a sus ex equipos en el partido por el título terminaron consiguiéndolo: Weeb Webank llevó a los Jets a la victoria sobre los Colts en 1968 y Jon Gruden guio a Tampa Bay al triunfo sobre los Raiders en 2002.

Los hermanos ingresarán en la historia en un Super Bowl que tiene, sobre todo, a los dos mejores conjuntos de la temporada regular, con los dos únicos que ganaron 14 partidos en la etapa de grupos conformada por 17 juegos. Pero no sólo eso: ni los Chiefs ni los Eagles estuvieron abajo en el marcador en los duelos de playoffs. Este domingo, será a todo o nada.

