Super Bowl LVII y sus monstruosos precios que hacen preguntarse: ¿por qué pagan tanto por estar ahí?

El Super Bowl LVII será en el State Farm Stadium (Foto de: ANGELA WEISS / AFP) (Foto de: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

El Super Bowl es el evento deportivo del año que nadie se quiere perder. Para la NFL, el Super Tazón es como su propia Navidad. En un día generan miles de millones por derechos de transmisión, patrocinios, ventas de espacios para publicidad y en la venta de los boletos para el encuentro, mismas que en las ediciones más recientes presentan una caída en los costos a la reventa.

Primero, la reventa de boletos en Estados Unidos es legal y existen distintos portales dedicados a eso que han comprobado el poco interés de la gente en hacerse de una entrada para el duelo entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. La ciudad de Glendale, Arizona es la sede del Super Bowl LVII, pero los costos y la gran demanda de los tickets implican muchas limitantes para asistir al evento. Por lo que los mismos recaen en las empresas que se dedican a la reventa y elevan los costos.

La casa de los Cardinals será la sede del SB LVII (Foto de: ANGELA WEISS / AFP) (Foto de: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

En el mes de enero los boletos salieron a la venta y el más barato se encontraba en los 4 mil dólares, según los precios de la plataforma StubHUB, portal de referencia para la reventa de entradas en Estados Unidos. Con el paso de los días el costo se redujo hasta unos mil dólares en promedio. El costo del boleto más alto rondó los 17 mil dólares que era en la zona exclusiva de palcos que se encuentran detrás de la que será la banca de los Chiefs y a pocas horas de que se lleve a cabo el Super Bowl, los lugares más baratos rondan los 3 mil dólares.

Esta es la segunda ocasión consecutiva en la que los precios de los boletos han tenido una notable caída. En la edición anterior, donde se enfrentaron Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals en el lujoso So-Fi Stadium, las entradas alcanzaron su precio más bajo a dos horas de que iniciara el encuentro. Los tickets más baratos tenían un costo por arriba de los 5 mil dólares cuando salieron a la venta y a minutos del partido, se encontraban hasta en tres mil dólares.

Los aficionados de ambas franquicias se mantienen al pendiente del juego (Foto de: Patrick Breen/The Republic via USA TODAY Sports)

El duelo entre los Chiefs y los Eagles no captó la atención de los fanáticos de la NFL como se esperaba, contrario a la tendencia de años pasados en los que la reventa se disparaba a pocos días del evento. Las razones para no asistir a la final son muchas. Para empezar, muchos aficionados pueden no encontrar interés en un encuentro donde no está tu equipo favorito.

Además de las grandes cantidades a pagar para poder entrar al inmueble, se deben de tener en cuenta los pagos de alojamiento y desplazamiento. Por poner un ejemplo, los vuelos de la CDMX al aeropuerto más cercano de la actual sede del Super Bowl rondan entre los 6 mil y 11 mil pesos, dependiendo las aerolíneas. Aunado a ello, la estancia en la ciudad difícilmente podría durar solo las horas del partido, más si los asistentes son extranjeros y desean conocer el sitio.

(Foto de: Joe Rondone/The Republic via USA TODAY Sports)

De acuerdo con los últimos datos de gasto de consumidor de la Federación Nacional de Minoristas, quienes vean el evento desde casa esperan gastar un promedio de 88.65 dólares en alimentos y bebidas, mercadería y suministros para fiesta. El promedio en 2010 se mantenía entre los 59.33 dólares. Cantidades que no se acercan al precio de una entrada y al consumo que se lleva a cabo en el estadio. Además, la comodidad de tu casa y las transmisiones televisivas no dejan perderse ni un momento de todo el espectáculo que significa, sin mencionar las múltiples repeticiones y ángulos con los que puedes disfrutar el partido.

Sin duda, la NFL vende una experiencia con los precios para el partido más vibrante de toda la temporada, pero los gastos que conlleva la asistencia al evento genera que los aficionados se alejen de las posibilidades de presenciar el juego en vivo.

