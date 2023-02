Super Bowl LVII: así fue el agónico gol de campo que definió el partido en favor de Kansas City Chiefs sobre Philadelphia Eagles a ocho segundos del final y el festejo de Patrick Mahomes

La patada que definió el Super Bowl LVII

Patrick Mahomes fue la gran figura de la realización número 57° del Super Bowl, el acontecimiento más esperado del año para los fanáticos del deporte en Estados Unidos. Lógicamente, el evento fue tendencia en las redes sociales, aunque igualado por Rihanna, protagonista del siempre majestuoso show de mediotiempo (Halftime), en el que además de cantar sobre plataformas que se elevaban como ascensores, dejó en evidencia su embarazo.

Mahomes fue el mejor jugador y recibió el premio al más valioso (MVP). Además del dramatismo que le puso por jugar durante toda la final con una lesión en su tobillo derecho, dolencia que padeció durante buena parte de la temporada de la NFL. Su actuación fue considerada “antológica”.

Con un gol de campo a falta de ocho segundos, los Kansas City Chiefs dieron vuelta un resultado adverso para derrotar este domingo 38-35 a los Philadelphia Eagles y conquistar su tercer título de Super Bowl de la NFL.

El ‘quarterback’ jugó gran parte de la final limitado por una lesión de tobillo pero fue capaz de liderar la remontada en la segunda mitad de los Chiefs en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona). Con sus dos títulos, Mahomes iguala a leyendas como John Elway y Peyton Manning y, con solo 27 años, se perfila como el gran aspirante a perseguir el récord de siete del recién retirado Tom Brady.

De la mano de su figura Jalen Hurts, los Eagles tenían el triunfo muy perfilado al descanso cuando dominaban 24-14 y Mahomes se retiró al vestuario con gestos de dolor después de recaer de su lesión en el tobillo derecho.

Hasta ese momento era Hurts quien dominaba claramente el duelo histórico con Mahomes, la pareja más joven de ‘quarterbacks’ en enfrentarse en un Super Bowl y la primera de mariscales de campo negros. Pero Mahomes se mantuvo en la cancha y elevó de nuevo su nivel en el momento decisivo para liderar a los Chiefs a una remontada en la segunda mitad culminada con un gol de campo de Harrison Butker de 27 yardas a ocho segundos del final.

Continuar leyendo la historia

Tras la victoria, el hombre de la noche rechazó declarar a sus Kansas City Chiefs como una nueva dinastía de la NFL tras su triunfo el domingo 38-35 ante los Philadelphia Eagles en el Super Bowl, del que fue reconocido por segunda vez como MVP.

De la mano del ‘quarterback’, los Chiefs han participado en tres finales de la NFL en los últimos cuatro años y cosecharon dos títulos, el de la temporada 2019 y el de anoche en Glendale (Arizona). ”No voy a hablar de dinastía todavía porque no hemos terminado”, recalcó Mahomes. Y agregó: “Le dije a todo el mundo esta semana que no había nada que me alejara de este campo”, subrayó el hombre que ya había jugado lesionado en los dos primeros partidos de playoffs.

El ‘quarterback’, que sumó 182 yardas y tres touchdowns de pase, fue reconocido con su segundo premio MVP del Super Bowl tras el logrado en la final del curso 2019 ante los San Francisco 49ers.

El texano acabó también con una maldición que se cernía sobre los ganadores del premio MVP de temporada, ya que es el primero desde la campaña 1999 que encadena ese galardón y un triunfo de Super Bowl.

2x Super Bowl Champion

2x Super Bowl MVP

2x NFL MVP

5x Pro Bowler

3x All-Pro

1x OPOY



Hall of Famer? @PatrickMahomes pic.twitter.com/9v8gPrDzMZ — NFL (@NFL) February 13, 2023

Diez últimos ganadores del premio MVP del Super Bowl: