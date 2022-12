Sujeto reclama que pista Rainbow Road en la película de Mario es propaganda LGBTQIA+ y todos se burlan de él

La semana pasada se estrenó un nuevo avance de Super Mario Bros: La Película, la cual llegará en los primeros meses del 2023 y que ha generado diferentes reacciones de parte de los fans. Algunas de ellas de bastante emoción al ver la gran cantidad de referencias y personajes de los videojuegos presentes en el reciente avance, llegando incluso a bromear con el trasero de Donkey Kong ya que al ser bastante grande, dicen que le hace justicia al de los juegos.

Pero no todo han sido elogios y altas expectativas, ya que muchas personas aún siguen algo escépticas acerca de esta nueva película del querido fontanero, la cual ha sido atacada por el reparto de actores que entregan su voz a los personajes en su versión original, criticando principalmente a Chris Pratt quien personifica a Mario.

Y además, como siempre, no faltan los despistados quienes critican sin argumentos y les molestan cosas que desconocen, como por ejemplo un sujeto quien se molestó al ver la pista Rainbow Road en el tráiler, creyendo que la mítica pista de carreras de Mario Kart es propaganda LGBTQIA+.

Según indicó en una publicación en Twitter, ver la pista fue: “Repugnante, tuvieron que incluir la sinsentido bandera del Orgullo woke”. Un tweet que él mismo ha indicado no es de broma y que no borrará, ya que según piensa: "No. No dejaré que mi cuenta sea cancelada por la mafia woke".

Comentario que cómo era de esperarse, no solo fue respondido por los fans de Mario, quienes le dijeron que es una pista clásica de la saga, sino que además aprovecharon de burlarse de él.

Te recordamos que Super Mario Bros: La Película, se estrenará en Chile el 30 de marzo de 2023, una semana antes que la llegada oficial a Estados Unidos.

