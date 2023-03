Stranger Things | Gaten Matarazzo teme por su futuro laboral tras el final de la serie

La cuarta y penúltima temporada de Stranger Things llegó a Netflix durante el verano del año pasado y se convirtió en un éxito masivo como de costumbre. Con la quinta temporada ya en desarrollo, cada vez estamos más cerca del final de este terrorífico drama sobrenatural que logró encantar a miles desde su estreno en 2016 y parece que el cierre de esta historia ha traído una gran preocupación a una de sus estrellas principales.

Las jóvenes estrellas de Stranger Things llevan prácticamente toda su carrera trabajando para la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix y ciertamente no será nada fácil dejarla tras 7 largos años de trabajo. En una aparición reciente en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Gaten Matarazzo, quien desde la temporada uno del show interpreta a Dustin Henderson, explicó que dejar atrás Stranger Things significará quedarse sin un trabajo estable y seguro por primera vez en años. Esto dijo Matarazzo (via Comic Book):

Es algo que es muy importante para todos nosotros y ha sido esencial para el crecimiento que he tenido durante todos mis años de adolescencia hasta los 20. Es el aspecto definitorio de los últimos 10 años de mi vida, prácticamente la última década. Hay una especie de emoción allí porque siempre quieres terminar y ver cómo estos personajes finalmente se desarrollarán por última vez y cómo terminarán sus viajes. Pero también hay un miedo profundo. No solo ha sido increíble, sino que ha sido una gran seguridad laboral durante un tiempo. De vuelta a ser freelance.

En una entrevista anterior con Discussing Film, David Harbour, quien en Stranger Things interpreta a Jim Hopper, el malhumorado pero querido jefe de policía de Hawkins, compartió sus pensamientos acerca de que el programa que lo llevó a alcanzar la fama internacional esté a punto de concluir. El actor de 47 años dijo lo siguiente:

Lo gracioso es que cuando comencé el programa, nunca quise que terminara. Por eso me encanta el programa. Creo que es un gran espectáculo, incluso si no estuve en él. Ahora estamos a casi nueve años de haber grabado la primera temporada y creo que es hora de que termine. Pero es, por supuesto, muy agridulce. Ya sabes, hay una tristeza allí. [...] Pero también, todos hemos crecido. Es hora de que dejemos ese nido e intentemos otras cosas y proyectos diferentes. Y dejar que los hermanos Duffer prueben cosas diferentes también. Quiero decir, esos tipos son tan talentosos. Quiero ver qué se les ocurre a continuación. Así que es agridulce, pero definitivamente es hora.

