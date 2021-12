Star Wars: las mejores escenas de la trilogía de precuelas

No es controvertido decir que las precuelas de Star Wars son un poco decepcionantes. En la época, la idea de ver el origen de Darth Vader y lo que el resto de protagonistas hizo antes de lo que se vio en la trilogía original, fue algo demasiado atractivo para los fans de la saga. Contar con George Lucas, su creador, al mando de los nuevos proyectos es algo que en su momento podría haber ilusionado a muchos, pero tras su lanzamiento, las precuelas de Star Wars se encontraron con una intensa reacción de la base de fans que ya había crecido con el paso de los años luego de las tres primeras películas que se convirtieron en clásicos instantáneos.

No te lo pierdas: Las películas de Star Wars, de la mejor a la peor según el público

En este sentido parece que el tiempo no hubiera transcurrido debido a que las cosas siguen iguales, y es que gracias a la respuesta mordaz de los fans, afortunadamente en una época en la que no había Twitter, George Lucas decidió no hacer una trilogía secuela y la franquicia terminó en manos de Disney. En los años transcurridos desde que la trilogía de precuelas llegó a los cines, la opinión colectiva no ha cambiado al extremo, pero en la actualidad ha sido venerada como un clásico de culto por las personas cuya infancia estuvo protagonizada en parte por ella, así como por los fanáticos mayores que crecieron con la trilogía original.

Las películas que conforman la segunda trilogía de la franquicia han sido objeto de parodias, desprecio y cualquier variedad de emociones negativas que puedan imaginar desde que fueron estrenadas. Incluso hay un documental que se centra principalmente en explorar, entre otros temas relacionados, la forma en que la trilogía complicó el afecto de los fanáticos acérrimos por la saga. Pero en medio de los puntos bajos admitidos de las precuelas, hay algunas cosas que valen la pena, desde personajes geniales hasta escenas inolvidables acompañadas de melodías que también son consideradas como clásicas dentro de la ciencia ficción.

Continuar leyendo la historia

Varios momentos en las precuelas de Star Wars no solo son buenos, son algunos de los momentos más memorables de toda la franquicia de Star Wars.

Te recomendamos: Star Wars: los mejores momentos de la era Disney

Mace Windu confronta a Palpatine

Mace Windu es un héroe de la República, pero su inquebrantable devoción por el código Jedi y la Orden lo ciega ante el surgimiento de los Sith. Su falta de confianza en Anakin es, en última instancia, lo que lo lleva a la muerte y la caída de la Orden Jedi. La confrontación de Windu con el Emperador Palpatine es inevitable: tan pronto como el Maestro llegue a la escena con varios Jedi listos como respaldo, sabemos cómo terminará. Después de acabar con los Jedi restantes en poco tiempo, todo depende de él y Windu, con Anakin al margen. Windu comete el error de exigir la ejecución de Palpatine, y Anakin, ahora reconociendo que esta no es la forma Jedi, es recordado que solo Palpatine puede ayudarlo a salvar a su esposa. Es el eje de la tragedia de las precuelas y el momento en que el imperio Jedi comienza su caída.

Darth Maul vs. Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi

El personaje más genial de Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma (55%), y quizás de toda la trilogía, es Darth Maul, un malvado Sith de color rojo y negro. No es de extrañar que el sorprendente rostro de Maul ocupe una gran parte de la campaña publicitaria de la película. Si bien la trilogía no estuvo a la altura de las expectativas, Maul ciertamente lo hizo. Demostró ser el complemento perfecto para los protagonistas Jedi de la película, con su enemistad llegando a un final fenomenal en la culminante batalla con sables de luz de la película. Afortunadamente, la franquicia no dejó ir al personaje y le encontró un buen lugar en las producciones que llegaron después.

Yoda lleva refuerzos a la batalla

Cuando los Separatistas sacan a Obi-Wan, Anakin y Padmé y se los dan de comer a un trío de monstruos frente a los geonosianos, Mace Windu aparece con toda la fuerza de la Orden Jedi para contraatacar. Desafortunadamente, los Jedi descubren que están superados en número por el ejército de droides de fábrica de los Separatistas que acaba de aparecer en acción. Y luego, en el último segundo, Yoda llega con algunas naves llenas de clones para ayudarlos y gracias a él la batalla se nivela un poco más para el bando de los buenos en Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (66%).

Anakin Skywalker vs. Obi-Wan Kenobi

El enfrentamiento entre Obi-Wan y Anakin en Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith (79%) es posiblemente el duelo con sables de luz más cargado de emociones en la historia de Star Wars. Los ardientes paisajes de Mustafar capturan perfectamente las explosivas emociones en juego, mientras que las orquestaciones de "Battle of the Heroes" de John Williams son adecuadamente épicas. Cuando Obi-Wan toma el terreno elevado y el duelo llega a un punto crítico, algunos de los diálogos pueden ser un poco tontos, pero Ewan McGregor y Hayden Christensen continúan interpretando la trágica dinámica de Obi-Wan y Anakin maravillosamente.

Un vistazo al poder de un joven Yoda

Yoda es uno de los pilares de Star Wars. Su sabiduría siempre está ahí para otros cuando más lo necesitan, y en el contexto de los 900 años de vida de Yoda, no es mucho más joven en la trilogía de precuelas que en la trilogía original, pero esos años menos lo cambian por completo. Está en el apogeo de sus poderes, por lo que domina la habilidad de atrapar relámpagos de la Fuerza, y aún tiene la destreza para hacer todo tipo de volteretas increíbles en medio de un duelo con sables de luz. Después de que Yoda mantuvo el papel de un viejo mentor sabio en Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma (55%), los fanáticos finalmente pudieron verlo en acción cuando se enfrentó al Conde Dooku en El ataque de los Clones.

La Orden 66

Uno de los puntos más interesantes sobre George Lucas como cineasta es que es más un narrador visual que un escritor. Dado esto, no sorprende que algunos de los momentos más despreciados de la trilogía de la precuela sean malas líneas de diálogo y, en las precuelas, Lucas sigue siendo un artista visual convincente en las películas de esta trilogía, de la cual se desprende la secuencia de la Orden 66. La orden que el Emperador Palpatine dio a los clones para activar su programación clandestina e iniciar el exterminio de los Jedi. El momento ocurre casi en su totalidad visualmente, y el único diálogo son las repeticiones o variaciones ocasionales de la frase "ejecutar la orden 66". Los soldados disparan contra los Jedi y la banda sonora destaca la tragedia, traición y el miedo que las víctimas sintieron en sus últimos momentos. Es también uno de los eventos más significativos de las precuelas.

Darth Plagueis

La tercera y última precuela se dejó a sí misma la tarea casi imposible de cubrir la caída de Anakin al lado oscuro en su totalidad, y este encuentro aleatorio entre Anakin y Palpatine hace gran parte del trabajo pesado en ese sentido. Aquí, Palpatine lleva la manipulación a otro nivel: mientras Anakin considera abandonar a los Jedi por primera vez, comenzamos a comprender de lo que es capaz el canciller. Esta escena simultáneamente pone en movimiento la traición de Anakin y expande el universo, presentando a Darth Plagueis como una visión de los orígenes de los Sith, y como un villano potencial para una película o serie en el futuro.

El nacimiento de Darth Vader

Aunque la trilogía en sí cuenta cómo fue que Anakin Skywalker pasó de ser el niño que corrió en la carrera de Boonta Eve a un temido Sith, nos referimos a los momentos en los que después se mostró al personaje después de la pelea con Obi-Wan Kenobi. Luego de que Palpatine recupera a Anakin de las llanuras de Mustafar, los fanáticos de Star Wars pudieron ver el momento que todos habían estado esperando, el nacimiento de Darth Vader, y no decepcionó. El hecho de que Anakin se ponga el traje con un dolor agonizante es ciertamente apropiado, y cuando se baja la máscara sobre su rostro y se activa la respiración distintiva, el sonido es perfecto.

La batalla de Geonosis

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (66%) a menudo se considera la más débil de las precuelas, pero si hubiera incluido más escenas como esta, y menos de Anakin y Padme hablando de arena, podría haber tenido una respuesta mucho más positiva. La trilogía nos prometió un vistazo de cómo los Jedi operaban en el apogeo de sus poderes, y aquí finalmente vemos de qué se trataba todo el alboroto. Mientras Mace Windu se enfrenta al Conde Dooku, la mayor cantidad de sables de luz jamás reunidos en un solo lugar se enciende en toda la arena. Es un grupo de azul, verde y púrpura que corta a casi todo un ejército de droides, y queda claro exactamente por qué Palpatine necesita a los Jedi fuera de escena.

La última conversación entre Obi-Wan y Anakin

Esta breve despedida entre Anakin y Obi-Wan en Utapau no es mucho para destacar, pero es un momento increíblemente poderoso cuando recuerdas que es la última vez que Obi-Wan habla con Anakin Skywalker. En esta escena, Anakin se disculpa sinceramente por la falta de respeto que le ha mostrado a su maestro, lo que hace que sea doblemente trágico cuando Obi-Wan regresa solo para descubrir que Darth Vader ha ocupado su lugar. Aún más impactante es la frase de adiós que Obi-Wan le da a su aprendiz antes de irse. Cuando Obi-Wan se adentra en la luz para descender por la pista, Anakin se ve envuelto en la sombra y, entre ellos, los dos Jedi representan brevemente la luz y la oscuridad en un momento de presagio.

Continúa leyendo: Star Wars: Decisiones creativas y subtramas que arruinaron la trilogía de secuelas