Star Wars: insider de Hollywood revela cómo fue que Disney arruinó la franquicia

Aunque Andor, aparentemente, es buena [...] creo que la gestión de la franquicia de Star Wars ha sido pésima desde que Disney se hizo cargo de Lucasfilm. Y sobre todo en el lado de las películas. Si volteas atrás, en retrospectiva, y ves cómo manejaron esta franquicia, ¡es horrible! Quiero decir, el hecho de que se apresuraron a llevar El Despertar de la Fuerza a los cines, primero se suponía que saldría en el verano de 2015, luego finalmente reconocieron que, 'Oh, no vamos a poder hacer eso', pero no la retrasaron, la pusieron hasta diciembre de 2015. Así que tuvieron que apresurarse para terminarla. No tenían idea de cuál sería el próximo episodio cuando hicieron El Despertar de la Fuerza. Eso, me dijeron, fue una decisión de JJ Abrams, básicamente diciendo: 'Hagamos que este sea bueno y luego resolveremos el resto'. Luego lo hicieron, luego dejaron que Rian Johnson hiciera su episodio, y él hizo un un montón de cambios en la franquicia que no supieron cómo manejar en el tercer [episodio] de esa trilogía. JJ Abrams básicamente se sacó al Emperador de su trasero, dijeron: 'Oh, el gran malo será el Emperador', ¡aunque no estuvo en las dos películas anteriores!