Sálvame queda retratado con el último show de Kiko Hernández

"Necesito un tiempo, por mi salud mental necesito parar porque no puede ser, ayer tenía ideas raras en mi cabeza...", con estas palabras y el rostro desencajado, Kiko Hernández pedía ayuda a gritos a su programa, Sálvame. Necesitaba un respiro, unos días de retiro para poder asimilar los acontecimientos de su vida, entre otros, la muerte de su amiga Mila Ximénez. Ese 'break' llegaba a su fin esta semana con su regreso a los ruedos. Se fue para recargar energías y tranquilizarse, pero parece que ha tenido el efecto contrario. Aterrizó en plató más guerrero que nunca y arremetiendo contra todo lo que se le ponía por delante. En la tarde del miércoles fuimos testigos de un nuevo ataque contra Terelu Campos que ha dejado al descubierto la cara de Kiko que menos gusta y que vuelve a retratar al programa en el que trabaja.

Un show en vivo y en directo de mal gusto que se podían haber ahorrado.

Si tuviéramos que señalar uno de los pilares de Sálvame, no habría duda de que el nombre de Kiko estaría en los primeros puestos de la lista. Lo da todo, para bien y para mal, pero eso pasa factura. La muerte de su gran amiga Mila, sumado al también fallecimiento de otra gran allegada, Begoña, fundadora del Bingo Las Vegas, un lugar de trabajo pero también diversión al que acudía con frecuencia el comentarista, le llevaron a esta situación de bajón y malestar personal. Se suponía que su descanso era para tranquilizarse, acercar posturas y volver con mucha más empatía y paz mental.

Pues nada que ver. Su desconexión parece haber despertado al personaje televisivo que lleva dentro y que ha vuelto a poner el programa de la tarde patas arriba. Estos 20 días sin Kiko en Sálvame se han notado. A pesar de los enfrentamientos que haya podido haber cada sobremesa desde su ausencia, no han sido comparables, ni de lejos, con los numeritos que monta el colaborador cada vez que suelta una de sus bombas. Ha sido llegar y volver a revolucionar al gallinero. Le ha faltado tiempo para sacar su peor cara y poner firme hasta al apuntador. Y eso que dijo que se encontraba mucho mejor y que empezaba "de nuevo con muchísima fuerza y ganas, después de esta pausa tan necesaria".

Suponemos que con el fin de recuperar el tiempo perdido, Kiko sacó su metralleta para disparar en forma de palabras dolientes principalmente a su excompañera, Terelu Campos. No quiero ser malpensada, pero visto el teatrillo de toda la semana parece que lo hubiese planificado desde casa. Lo digo porque la manera en que lo dijo, cómo lo dijo y cómo ha cebado el tema. A diferencia de otras ocasiones, no le vi tan espontáneo ni ocurrente. Se le metió Terelu entre ceja y ceja, y ya no habla de otra cosa que no sea de su libro.

Pero vamos al grano, ¿qué le ha hecho la mayor de las Campos para que la haya convertido en su diana? Todo se remonta al funeral de Begoña, al que también fue Terelu. Su presencia allí habría incomodado a Kiko, tanto que se lo ha expresado nada más incorporarse a su programa. "Qué falsedad y qué horror. Si vierais el mal cuerpo que se me quedó a mí… Yo estaba en la primera fila con la familia, ella estaría en el fondo porque como le gusta mucho salir a la playa…". Aseguró que la periodista hizo muchos desprecios en vida a su amiga, sobre todo en su época dorada de Marbella en la que según Kiko, Terelu era intocable y tenía ínfulas de grandeza. Una actitud que considera también ejerció sobre Begoña, una mujer sencilla que admiraba a Terelu y que no recibió el mismo cariño por parte de la colaboradora de Viva la vida. “Sé el daño que le ha hecho... Durante muchos veraneos, Begoña iba a un hotel de Marbella. Ella tenía admiración y fascinación por la gente conocida y quería acercarse a Terelu pero no podía ni acercarse a la mesa”, recordó Kiko este miércoles con indignación.

Sus gestos de desprecio y su tono de cabreo fueron aumentando conforme iba recordando episodios.´Desde casa daba la sensación de que le hervía la sangre y no tuvo reparo en soltar por su boca sapos y culebras. Un espectáculo que presenció, por cierto, la hermana de la atacada, Carmen Borrego, sin decir ni mú en pro de su familiar. Y si dijo algo, ni se entendió porque cuando ella habla parece querer quedar tan bien con todos que no se comprende nada de lo que dice. Pero ese es un capítulo aparte. Sinceramente, yo no entendí ese machaque de Kiko a Terelu. Puede que algo no te siente bien y lo digas, y que quizás lo hagas más excesivo por el aparente malestar que Kiko siente desde hace tiempo, pero llegar a despreciar a una persona y hablar con tanto rencor por un asunto ya pasado, no venía a cuento. Sin embargo, tampoco me sorprende. Kiko ha regresado con su papel y haciendo lo que tiene acostumbrados. Lo que no sé si sabe es que tanto mal rollo agota al espectador.

El show que vimos el miércoles no convenció mucho a sus compañeros. Hasta el propio Jorge Javier Vázquez se quedó sorprendido y le invitó a reflexionar. Tal fue así que la propia Terelu le mandó al presentador unos mensajes que leyó en directo. "No he visto mayor mentira en mi vida", le escribió en un Wahtsapp. Lo suficiente para que Kiko siguiera echando leña al fuego y este se desbordara. En su ida de olla, porque para mí fue una puesta en escena bastante innecesaria, tampoco le cubrió uno de sus aliados del programa, Kiko Matamoros. Su compi en el eje del mal decidió no intervenir y cuando lo hizo fue para calmar las aguas y poner en duda que Terelu haya sido capaz de algo así. Desde hace tiempo Matamoros se ha ocupado de defender a su compañera del fin de semana ante los comportamientos de Borrego contra ella y esta vez también demostró su unión con ella. Una actitud que Hernández le recriminó en cierto momento preguntándole si no creía lo que le estaba diciendo y si pensaba que mentía.

Había 8 colaboradores en plató, y a excepción de Borrego, nadie le dio la razón a Kiko. Ni siquiera su Belén Esteban del alma, quien se mostró muy extrañada de todo lo que se estaba diciendo contra Terelu. El hecho de que ninguno abriera la boca para darle la razón a su compañero ni apoyar su testimonio como suelen hacer en otras ocasiones fue suficiente para saber que no le apoyaban en esto. Los silencios y las caras de desconcierto lo dijeron todo.

No es la primera vez que Kiko pone fina a Terelu, lleva una temporada aparentemente obsesionado con dejarla mal. En septiembre llegó a decir de ella que era una "déspota, clasista y digna para lo que la interesa. Todo el día con la mascarilla… La que pillaste el covid fuiste tú por ir lamiendo barras de bares", le soltó sin imaginar lo que le vendría después. Terelu aseguró estar estudiando la posibilidad de denunciarle por estas palabras y otras muchas que atentaban contra su persona. Lo compartió en Viva la vida con un rictus muy serio, harta de tanto desprecio y humillación pública. "A mí lo que menos me importa es una demanda. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden permitir. Por parte de nadie. Ni de la dirección de un programa, ni de un colaborador, ni de una productora, ni de nadie. Hay un momento en el que alguien tiene que decir: '¿Se nos ha ido la cabeza?'", explicó con claridad.

Terelu Campos analiza demandar a Kiko Hernández. Fuente:(Telecinco) pic.twitter.com/vD62RVdUw9 — Espectaculos España (@EsEspectaculos) September 26, 2021

Conclusión, otro show más del circo Sálvame que vuelve a retratar al programa de Telecinco. Porque, como dijo Terelu, hay límites que no se deben sobrepasar ni se deben permitir desde la cúpula del programa. Está muy bien entretener, causar misterio, dejarnos esperando a conocer bombas hasta el último minuto y generar debates polémicos, pero permitir que se arremeta de forma tan cruel contra otra persona que encima no está en plató y cuyo relato proviene de una persona fallecida, me parece, una vez más, fuera de toda lógica. Ya sabemos que todo vale con el fin de ser líderes de audiencia, pero no debería ser así. Sálvame es un programa pionero con más de 12 años en antena aportando exclusivas y momentos históricos de la televisión al que no le vamos a quitar su crédito, pero no necesita de estas humillaciones a otra compañera para hacer un buen share. O al menos, eso pienso yo.

