SQM sopesa duras decisiones en Chile y pierde US$3.700M en valor

(Bloomberg) -- El anuncio del Gobierno chileno de un nuevo modelo de litio le está dando al productor más grande de la nación difíciles opciones y, a sus accionistas, una razón para vender.

SQM, el gigante del litio, que anteriormente se dedicaba a los fertilizantes, dirige la operación de salmuera más grande y rentable del planeta en el desierto del norte de Chile bajo un contrato que expira en 2030.

En virtud del nuevo modelo de desarrollo de litio del presidente Gabriel Boric, SQM podría continuar operando durante siete años más y luego correr el riesgo de perder el contrato, o bien, podría entregar antes una participación mayoritaria al Gobierno con la esperanza de que le permita explotar las reservas después de 2030. Como si no fuera una decisión lo suficientemente complicada, Chile tendrá dos cambios de Gobierno antes de esa fecha, lo que podría implicar una nueva política de litio.

“Yo apuntaría a que SQM llegara bastante rápido a un acuerdo”, dijo Joe Lowry, consultor del sector.

Por supuesto, el único otro productor en Chile, Albemarle Corp, se enfrenta a elecciones similares. Pero a la empresa estadounidense le quedan alrededor de 20 años de contrato y depende mucho menos que SQM de un único —aunque enorme— salar en Chile.

Todavía existe mucha incertidumbre sobre este asunto, y SQM aún debe comentar sobre el plan del Gobierno. Por ejemplo, cómo financiaría el Estado su parte de las operaciones e inversiones existentes y qué papel jugaría en la toma de decisiones. Si SQM se ve obligada a retirarse después de 2030, ¿será compensada?, pregunta el analista de BTG Pactual César Pérez-Novoa. Su valor de reposición aproximado es de unos US$5.000 millones.

Las acciones de SQM ya cotizaban como si el contrato no fuera a renovarse, dijo Pérez-Novoa. Pero el viernes después del mediodía, justo cuando el presidente Boric se preparaba para dar más detalles sobre el nuevo modelo, las acciones cayeron un récord de 18%, eliminando US$3.700 millones en valor de mercado.

