Spence Jr. vs. Crawford, un esperado combate como en la época dorada del peso welter

Como en la época de oro de los welters, los campeones invictos Errol Spence Jr. y Terence Crawford chocarán por la unificación de los títulos mundiales, el sábado (Showtime PPV. 8 p.m. hora del Este) en la T-Mobile Arena en Las Vegas.

Muchos entendidos consideran el combate Spence-Crawford como el más importante en las 147 libras desde que se enfrentaron Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao en el 2015, pero la comparación puede resistir además otros duelos memorables en la historia del boxeo.

Spence Jr. (28-0, 22 KOs) pondrá en juego sus cinturones del Consejo y la Asociación Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, mientras Crawford (39-0, 30 KOs) expondrá su fajín de la Organización Mundial de Boxeo.

“Yo sé cómo demolerlo, sé que él [Crawford] no es tan resistente como yo”, aseguró Spence Jr., de 33 años. “Mi habilidad se impondrá a todo lo que él pueda poner sobre el ring”.

Crawford, de 35 años, se mostró más diplomático.

“Ustedes van a ver el enfrentamiento de los dos mejores peleadores del momento y saldrán fuegos artificiales”, pronosticó Crawford.

“Él [Spence] siempre ha animado combates muy interesantes y ¿qué mejor que el choque de dos invictos boxeadores de élite que lucharán por la supremacía de todas las coronas? Será una pelea llena de acción y será algo grande”.

Esta pelea tranquilamente podría situarse al mismo nivel que otras grandes unificaciones de los welters en el pasado, como Ray Leonard vs. Thomas Hearns, en 1981; Oscar de la Hoya vs. Félix Trinidad, en 1999; y Mayweather vs. Pacquiao.

Si vamos más atrás, Spence Jr. y Crawford podrían estar muy bien ubicados en la época de oro de los welters entre los años 70 y 80 con figuras como el propio Leonard y Hearns, y Roberto “Mano de Piedra” Durán, Wilfredo Benítez, Pipino Cuevas y Carlos Palomino, entre otros inolvidables.

También en los años 60 estarían al lado de Emile Griffith y los cubanos Benny “Kid’’ Paret y Luis Rodríguez; y en las décadas de los 40 y 50 junto a Sugar Ray Robinson, Kid Gavilán, Carmen Basilio y Jake LaMotta, por citar los más renombrados.

Los especialistas en el boxeo aseguran que Spence Jr. vs. Crawford será un choque de estilos.

El primero es un zurdo que pega fuerte y con su jab demuele al rival. El segundo, por el contrario, es un boxeador con todas las artes, que trabaja a la distancia.

No hay una diferencia sustancial de edades entre ambos, lo que hace el choque más atractivo. Se enfrentan en el ring en el momento culminante, con la edad correcta, con la experiencia suficiente como para afrontar una batalla de esta envergadura, pero en sus mejores años.

Es cierto que Spence puede dominar a la distancia, pero lo suyo es ejercer presión sobre el rival, no darle respiro, acosarlo, pegarle duro al cuerpo hasta demolerlo.

Así lo hizo con el cubano Yordenis Ugas en la pelea unificatoria en abril del 2022.

Crawford no será presa fácil. Sus principales armas son el trabajo a distancia, la velocidad y ser un definidor implacable.

Por lo antecedentes de ambos boxeadores, y por todo lo que exponen, se espera un combate sin cuartel desde el primer asalto, con dos gallos de pelea dispuesto a imponer condiciones tan pronto como escuchen el sonido de la campana.