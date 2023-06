Soy escritor gastronómico y esta prensa Cuisinart de US$20 es el secreto de una buena hamburguesa. (Foto: Getty)

Me avergüenza un poco admitir que, a pesar de la amplia variedad de opciones vegetales que tenemos a nuestro alcance, no puedo evitar desear una hamburguesa realmente buena. Si alguna vez has viajado a la Costa Oeste, es probable que conozcas la cadena In-N-Out, famosa por sus hamburguesas aplanadas. Su fama es merecida. Sus hamburguesas son muy sabrosas e incluso me atrevería a decir que adictivas porque al aplastarlas se amplía la superficie en contacto con la plancha, lo que crea una capa superior crujiente, caramelizada y deliciosa. ¿Cuál es la mejor estrategia para replicar esa capa en casa? ¡Con esta práctica prensa para hamburguesas de Cuisinart! Por solo 20 dólares, tú o tu papá (recuerda que el domingo es el Día del Padre) podrán hacer historia en el mundo de las hamburguesas.

Prensa para hamburguesas de Cuisinart. (Foto: Amazon)

US$20 at Amazon

Esta prensa de hierro fundido de 15 centímetros te permitirá preparar la hamburguesa de tu vida en cinco minutos... Sin complicaciones.

Todo lo que necesitas para entrar en el paraíso de las hamburguesas es una plancha o sartén de hierro fundido, esta prensa para hamburguesas, un pedazo de papel vegetal y carne picada sazonada. ¡Listo! Una vez que hayas hecho la bola de carne, coloca un trozo de papel encima y luego aplástala con la prensa sobre la superficie de hierro bien caliente. Obtendrás unos bordes crujientes mientras el interior se mantiene jugoso.

Convierte a tu papá en el “hombre de la plancha” este verano con la ayuda de Cuisinart. (Foto: Amazon)

Más de 27,000 reseñas de Amazon le han dado a la prensa para hamburguesas de Cuisinart su sello de aprobación de cinco estrellas, así que no tienes que fiarte únicamente de mi palabra.

“No puedes aplastar bien las hamburguesas con una espátula”, explicó un cliente satisfecho. “Esto representa un cambio en las reglas del juego”.

“¡Esta pequeña herramienta ayuda a mi esposo, un maestro de la parrilla y la plancha, a preparar las mejores hamburguesas!”, afirmó una compradora encantada.

Otra persona feliz de su compra compartió sus experiencias sobre la facilidad de uso y la increíble versatilidad de este utensilio de cocina. “Se mantiene muy bien y es muy fácil de limpiar cuando terminas. No dejo de usarla y me gustaría haberla comprado antes. Funciona muy bien con el beicon ya que cubre toda la tira, las hamburguesas de carne y las de salchichas, la pechuga de pollo e incluso con las chuletas de cerdo”.

Esta reseña de cinco estrellas lo resumió a la perfección: “es la prensa para hamburguesas perfecta. Dieron en el clavo. Tiene un fondo completamente plano, sin bordes. Compré una diferente que tenía bordes y fue inútil para aplastar bien las hamburguesas. Modelo CISB-111. Los amantes de las hamburguesas podrán aplastarlas bien”.

