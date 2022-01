¡Sorpresa! Pokémon GO tendrá 2 Días de la Comunidad en enero de 2022

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Niantic no deja de sorprender a los jugadores de Pokémon GO y ha comenzado 2022 con todo. La compañía no sólo ha dado pistas sobre las próximas criaturas que debutarán en el título, sino que hoy acaba de revelar un nuevo evento adicional que dejó contentos a muchos fans.

Hace algunos días, antes de que terminara 2021, Niantic reveló que mediados de enero se llevaría a cabo el Día de la Comunidad del mes y que sería protagonizado por el Pokémon Aplauso. Sin embargo, a este Pokémon se sumará a otro, pues por primera vez Niantic llevará a cabo otro evento parecido, llamado Día de la Comunidad clásico.

Esto es algo interesante, pues las únicas ocasiones en las que hay 2 Días de la Comunidad por mes es en diciembre; el primero dedicado a los protagonistas de este tipo de evento de la primera mitad del año y el segundo para los restantes. Fuera de eso, nunca había ocurrido que en el mismo mes hubiera 2 Días de las Comunidad.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

¿Qué es el Día de la Comunidad clásico de Pokémon GO?

Como su nombre puede sugerir, el Día de la Comunidad clásico traerá de regreso a una de las criaturas clásicas de la franquicia, Bulbasaur, que aparecerá con más frecuencia en estado salvaje durante el evento, el cual se llevará a cabo el sábado 22 de enero de 2022 de 2:00 PM a 5:00 PM, así es, en esta edición especial la duración se reducirá a la mitad.

Como en Días de la Comunidad normales, durante este evento el Pokémon protagonista aparecerá también en su forma shiny o variocolor con más frecuencia y, si hacer evolucionar a un Ivysaur en Venusaur durante el evento o hasta 2 horas después, este último conocerá el poderoso ataque cargado Planta Feroz, que ocasiona 100 puntos de daño tanto en Incursiones como en combates de entrenador.

Por si te lo perdiste: Free Guy incluirá algunas referencias a videojuegos reconocidos.

Continuar leyendo la historia

Imagen: Niantic

No se sabe si Niantic tiene planeado hacer más ediciones de este Día de la Comunidad especial, mensualmente y enfocado en Días de la Comunidad antiguos, o si sólo será una ocasión única en enero de 2022. Ninatic no explicó por qué llevará a cabo este evento adicional, más allá de que durante la Temporada de Legado será fiel a "las raíces del Día de la Comunidad".

Asimismo, los Inciensos y los Módulos Cebo durarán 3 horas y el bonus de esta edición especial será del triple de Puntos de Experiencia (PX) por captura. En la Tienda, se venderá a cambio de 1280 Pokémonedas un Pack del Día de la Comunidad especial que incluirá 50 Ultra Balls, 5 Huevos Suerte, 5 Trozos Estrella y 1 MT élite de Ataque Cargado. Finalmente, debes saber que en la Tienda también habrá un paquete gratuito con 30 Ultra Balls, que podrás reclamar durante el evento.

¿Qué te parece esta sorpresa de Niantic? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon GO está disponible en dispositivos móviles. Puedes encontrar mas noticias relacionadas con este título si visitas nuestro minisitio dedicado a él.

Video relacionado: Pokemon GO - Tráiler "Together We Raid"

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente