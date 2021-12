¡Sorpresa! Más juegos de SEGA Genesis llegaron a Switch Online

5 additional #SEGAGenesis games are now available for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! Which will you play first?



- Altered Beast

- ToeJam & Earl

- Dynamite Headdy

- Sword of Vermilion

- Thunder Force II pic.twitter.com/MhtISzBN0M

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 17, 2021