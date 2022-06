Sony apuntaría fuerte por Brasil con tecnología de la nube para PlayStation

La tecnología de la nube es algo que Sony ha integrado poco a poco en PlayStation pues la realidad es que no hay condiciones como para hacerlo en todos los mercados al mismo tiempo. La compañía japonesa va paso a paso y ahora que ha tenido lugar el debut de la versión renovada de PlayStation Plus la expectativa es que haya mayor impulso para el uso de la nube en los países donde no está disponible. Dicho esto, la compañía podría iniciar con ello en América Latina desde Brasil.

Brasil podría ser el primer mercado en Latinoamérica con soporte en la nube para PlayStation

Un reporte del sitio brasileño The Enemy citó fuentes anónimas relacionadas con los planes de Sony y PlayStation quienes revelaron que la compañía invertirá en grande para que la tecnología de la nube esté disponible en los servicios de PlayStation disponibles en Brasil. Este impulso en materia de servidores y centros de datos tendría lugar poco tiempo después del inicio de operaciones del renovado PlayStation Plus, tomando en cuenta que uno de sus atractivos en mercados desarrollados es la experiencia desde la nube, misma desde la que se pueden disfrutar los juegos de PS3 disponibles en el servicio, algo que no se tiene en México, así como en Centro y Sudamérica.

Brasil es el mercado más grande videojuegos en Sudamérica

La decisión de Sony no sería extraña en caso de hacerse oficial pues pese a los altos impuesto que hay sobre el gaming en Brasil, se trata del mercado más grande de Sudamérica y el segundo, solo detrás de México, más lucrativo en la región. De acuerdo con datos de Medium, en 2019 el mercado brasileño de videojuegos contaba con 75.7 millones de jugadores, registrando ingresos anuales por $1600 MDD y siendo el 13.° más importante de videojuegos a nivel mundial.

La posibilidad de que Sony y PlayStation apuesten por el soporte de la nube en PS4, PS5 y PS Plus abriría nuevas oportunidad para la marca y su experiencia de juego con miras a convertirlo en estándar en otros mercados, quizá también en el mexicano.

