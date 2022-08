Solari: “Estoy muy contento con la victoria y por volver a marcar"

Pablo Solari convirtió su tercer gol en River desde su llegada a Núñez al empujar al fondo de la red un centro de Andrés Herrera desde la derecha en el primer tiempo del partido ante Central Córdoba.

Tras el triunfo en el Estadio Monumental, el ex Colo Colo dialogó con ESPN y compartió su satisfacción por su aporte en el marcador, así también por el triunfo en casa que le permitió al Millonario acercarse a la cima de la tabla de la Liga Profesional.

“Estoy muy contento con la victoria y por volver a marcar, es algo hermoso marcar en este estadio. Queremos meternos ahí arriba, que es lo importante”, comenzó diciendo el futbolista de 21 años. Y agregó: “Me vino a ver mi familia, estoy muy contento por lo que estoy viviendo, lo estoy disfrutando al máximo”.

Al mismo tiempo, resaltó lo que le pide Marcelo Gallardo cada vez que sale a la cancha: “El sacrificio me lo pide como también mis compañeros, no se negocia. Me pedía que estamos más cerca de los volantes y la verdad que en el segundo tiempo lo hicimos mucho mejor”.

“Es importante seguir sumando para ponernos ahí arriba para cumplir nuestro objetivo que es pelear el campeonato”, completó el extremo, quien se mostró cauto cuando fue consultado sobre el Superclásico del 11 de septiembre en la Bombonera.

“Me gusta ir partido por partido, no me gusta hablar antes. Ahora vamos a pensar en Tigre y a descansar”, cerró Solari, haciendo referencia al encuentro del próximo domingo ante el Matador en Victoria.

Vale remarcar que Solari ha tenido una gran participación en River desde que se ganó un puesto en el equipo titular. El ex Colo Colo ha necesitado solo cuatro disparos al arco para marcar sus tres goles, números similares a los del colombiano Miguel Borja, otro de los que festejó este domingo.

5 - Miguel Borja y Pablo Solari necesitaron nueve remates al arco entre ambos para anotar los cinco goles que marcaron desde su llegada a #River.



🇨🇴 Borja: cinco disparos, dos goles

🇦🇷 Solari: cuatro disparos, tres goles



Refuerzos. pic.twitter.com/3bZ7lXsOn5 — OptaJavier (@OptaJavier) August 21, 2022

Foto: Getty Images