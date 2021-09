Sofía Maccari lanzó una campaña en las redes para recuperar la medalla olímpica que le robaron

Sofía Maccari con su medalla olímpica de Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 le dieron al hockey argentino la posibilidad de subirse al podio y alzarse con la medalla de plata. Sofía Maccari fue una de las piezas clave del plantel dirigido por Carlos “Chapa” Retegui. Pero la alegría duró poco porque, a menos de un mes de volver del país asiático, la jugadora de San Fernando sufrió el robo de su presea olímpica.

El hecho de inseguridad ocurrió en la ciudad de Escobar cuando dos sujetos ingresaron al auto que conducía Maccari y se lo llevaron junto con todas su pertenencias, entre las que se encontraba la medalla plateada obtenida en Tokio. “Estaba estacionada, viendo si estaba en la dirección correcta, y de golpe, me abrieron el auto dos hombres: uno de cada lado, armados”, contó la Leona a LA NACION.

Por esta razón, la jugadora inició una campaña en las redes sociales para poder recuperar el premio olímpico. Para asegurarse que la campaña tuviera difusión, Maccari arrobó a varias celebridades argentina para que su reclamo se visibilizara. “Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, el celular y lo más doloroso: la medalla olímpica. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos. Un retuit y cualquier info”, escribió en su cuenta de Twitter.

La jugadora inició una campaña en las redes sociales para poder recuperar el premio olímpico

Maccari obtuvo el éxito deseado porque varios famosos retuitearon su publicación para ayudarla a difundir el pedido de ayuda para recuperar la medalla olímpica. El mensaje de la Leona obtuvo casi 3000 retuits y más de 2600 “me gusta”.

Entre las celebridades del deporte que replicaron la publicación de Maccari se encuentran jugadores y exjugadores de distintas especialidades. Entre los basquetbolistas están Facundo Campazzo, Manu Ginóbili, Andrés Nocioni y Luis Scola; entre los tenistas, Diego Schwartzman, Nadia Podoroska y Gabriela Sabatini; entre los futbolistas, Leandro Paredes, Diego Latorre y Pablo Aimar; y entre las jugadoras de hockey, Luciana Aymar, Mercedes Margalot y Magdalena Aicega.

Para asegurarse que la campaña tuviera difusión, Maccari arrobó a varias celebridades argentina para que su reclamo se visibilizara.

Además, la medallista olímpica arrobó a distintas celebridades del espectáculo (conductores, actores, animadores y modelos), quienes retuitearon su mensaje para poder encontrar la presea plateada. Entre los famosos, se destacaron: Marcelo Tinelli, Carolina Pampita Ardohain, Mariano Martínez, Ángel de Brito, Darío Barassi, Susana Giménez, Jey Mammon y Andy Kusnetzoff.

Cómo fue el robo de la medalla

Maccari aseguró: “La persona que tiene la medalla, no sabe el valor que tiene para un deportista amateur. Quizás la mira pensando que es un pedazo de algo, y para nosotros es el reflejo de un montón de esfuerzo y entrenamientos, y del apoyo de amigos y familia. Tiene mucho sentimiento. Muchos me decían: ‘Por suerte, tenés otra’, pero cada una es diferente. La verdad, siento un dolor enorme”.

Ante la consulta de LA NACION, la jugadora contó que había ido a Escobar con su auto, y narró cómo fue la secuencia del atraco. “Estaba estacionada, viendo si estaba en la dirección correcta, y de golpe, me abrieron el auto dos hombres: uno de cada lado, armados”, indicó.

Los ladrones las obligaron a bajarse del auto, y ante esa orden, la persona que acompañaba a Sofía intentó resistirse y permanecer en el vehículo, mientras que la campeona olímpica trataba de calmar a los asaltantes. “La empujé para que salgamos, bajamos y se fueron con el auto, los teléfonos y el bolso donde tenía la medalla”, dijo.

La deportista llevaba la medalla plateada porque iba a ver a una amiga para mostrársela y compartir con ella la alegría del logro alcanzado. “Me había ayudado mucho en el proceso olímpico, entonces le había prometido que se la iba a llevar”, lamentó.

Tras el robo, Maccari hizo la denuncia y le notificaron que detuvieron a uno de los dos asaltantes. “Es menor, no quiso hablar ni decir dónde está el otro, ni dónde están las cosas. Obviamente que lo sabe, pero no lo dice”, manifestó indignada.

La búsqueda continuará, mientras tanto, los famosos aportaron su granito de arena para visibilizar el reclamo de la jugadora de 37 años, quien desea poder reencontrarse con el trofeo que tanto le costó conseguir porque no jugaba oficialmente en las Leonas desde las semifinales de la Pro-League de Londres 2013. Por eso, su regreso a la selección después de ocho años y medio eran un cierre perfecto para su carrera en Las Leonas.