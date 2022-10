Simona Halep, tras ser suspendida por doping: "Es el shock más grande de mi vida"

AFP via Getty Images

Simona Halep fue suspendida de manera provisional por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis tras dar positivo por la sustancia prohibida roxadustat, después de proporcionar dos muestras mientras competía en el US Open en agosto.

Tras conocerse la noticia en los medios, la tenista de 31 años, actual número nueve del ranking WTA, sacó una respuesta instantánea en las redes en donde dijo sentirse "confundida y traicionada", además de asegurar que luchará para que se conozca "la verdad" de lo sucedido.

En un comunicado, la ITIA aseguró que Halep "no es elegible para competir o asistir a ningún evento de tenis sancionado organizado por los órganos rectores del deporte", mientras esté suspendida.

En sus redes, la ex campeona del Abierto de Francia y Wimbledon, Halep, negó tener conocimiento de haber tomado la sustancia y dijo que la sanción fue el "mayor shock" de su vida.

“Hoy comienza el partido más duro de mi vida: una lucha por la verdad. Me notificaron que di positivo por una sustancia llamada roxadustat en una cantidad extremadamente baja, lo que fue el mayor shock de mi vida", reza la carta de la jugadora.

“A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampa nunca se me pasó por la cabeza, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que me han educado. Ante una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada", agrega.

"Lucharé hasta el final para demostrar que nunca tomé ninguna sustancia prohibida a sabiendas y tengo fe en que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. No se trata de los títulos o el dinero. Se trata del honor y la historia de amor que he desarrollado con el tenis durante los últimos 25 años", completa.

La ex número uno del mundo anunció en septiembre que se perdería el resto de la temporada después de someterse a una cirugía de nariz, y no estaba claro cuánto tiempo tomaría su recuperación.

Halep ha ganado 24 títulos WTA en su carrera, entre los que se destacan Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019.

