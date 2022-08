Simeone elude el tema Cristiano: "Pienso en los futbolistas que están adentro"

Diego Simeone comenzó a palpitar una nueva temporada de La Liga Santander, la 12ª de su carrera como entrenador de Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco hará su debut oficial en esta campaña 2022/23 en su duelo del lunes en casa de Getafe, con varios desafíos.

Uno de ellos será recuperar la solidez defensiva, faceta en la que flaqueó en el curso pasado y que, como nunca, terminó con 43 goles concedidos. Por otro lado, tendrá que reencontrarse con la regularidad ya que, salvo la arremetida final que lo dejó en el 3er. puesto de la tabla, no mostrço una versión firme que le permitiera pelear por el título.

Uno de los puntos atractivos de la conferencia de prensa de este domingo apuntó a Cristiano Ronaldo, a quien se lo vinculó con un cambio Al Atleti. Sin embargo, el Cholo no quiso acceder a esa controversia.

"Es normal que desde la polémica, las intenciones para que se posicione de un lado u otro, sea parte de lo que ustedes tienen que trabajar. En cuanto a mí, pienso en Getafe y en los futbolistas que están adentro", avisó el técnico argentino.

La preparación del plantel. "La temporada pasada no tuvimos una pretemporada ideal. Esta pretemporada hemos podido estar juntos en Los Ángeles de San Rafael, que tan bien nos hace, y ahora llega la hora de jugar, de generar lo que el equipo viene representando en los amistosos".

La fuerza de su plantel. "La posibilidad de tener futbolistas polivalentes, a mí me genera entusiasmo, porque significa que estamos cubiertos, más allá de no ser futbolistas puros. Llamémosle Llorente, Saúl, Koke, ahora Witsel, antes Giménez, cuando jugó en el mediocentro, Carrasco a la derecha, Carrasco a la izquierda, Correa… Eso es encontrar soluciones".

Su opinión sobre la Copa del Mundo en medio de la temporada. "Vamos a ver un mejor Mundial, me parece. Llegan los futbolistas en plenitud. Normalmente, el Mundial siempre está en el final de temporada. Los futbolistas están en plenitud, cargados de fútbol... Veremos un Mundial desde otra situación en cuanto a la buena forma de los futbolistas. A nosotros no nos altera. Vivimos partido a partido y no vamos a salir de esa situación".

Foto: Getty Images