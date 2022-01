Silvina Luna: de “los chongos” panameños al reencuentro con su faceta más sexy

Silvina Luna

De la espiritualidad a mostrar su faceta más sexy. De casi morir consecuencia de intervenciones estéticas aceptarse y disfrutar de mostrarse. Lejos de las etiquetas, Silvina Luna festejó poder explorar varias y en apariencia contradictorias facetas de su vida y compartirlas con el público.

Invitada a Cortá por Lozano, por Telefe, la modelo charló con la conductora Vero Lozano sobre sus días en Panamá, su pasado en Gran Hermano y el nuevo desafío de Divas Play, una plataforma para adultos.

“¿Como te encuentra hoy la vida?”, fue lo primero que quiso saber Lozano. “Estoy en un buen momento. De bienestar, de trabajo”, respondió Luna con una gran sonrisa. Luego contó que estuvo alejada alrededor de nueve meses en Bocas del Toro, Panamá, en el medio de la jungla. “Y así como soy yo de extremista, pasé de la jungla a volver con todo al quilombo sin escala. Ya llevo dos meses en la ciudad y no paré”, destacó.” ¿Había muchos bichos?”, preguntó después la conductora. “Había bichos, había chongos…” respondió la modelo entre risas. “Pasaban cosas locas allá. Por ahí estabas dos días sin luz y sin Internet porque un mono se había colgado de de un cable, por ejemplo. Toda una aventura”, describió.

Cambio de hábitos

Desde hace varios años, Silvina Luna afronta las consecuencias que le quedaron por una cirugía estética que le realizó el polémico Aníbal Lotocki, con quien está en conflicto judicial; entre ellas, una insuficiencia renal crónica. Por ese motivo, tuvo que afrontar un radical cambio de vida. “Por mi tema de salud tuve que cambiar muchos hábitos. Dejar de tomar alcohol, cosa que me divertía. Capaz que puedo una copita cada tanto. El tema de las proteínas animales también tuve que bajarlas”, repasó.

Pero eso no fue todo, también tuvo que acomodar los horarios y dormir, como mínimo, ocho horas por día. “Fui cambiando cosas que al principio decía, `¿cómo voy a hacer con esto? ¡Qué aburrido! No voy a poder salir porque tengo que descansar bien`”, recordó que pensó, pero después le agarró el gustito y hoy se siente mucho mejor.

“Vas a estar lanzando tu imagen en Divas Play, una nueva red”, le dio el pie luego Lozano. “La verdad es que todo este tiempo trabajé mucho lo que tiene que ver con la autoconfianza y con la seguridad y la verdad es que me lo propusieron y dije ¿por qué no?. Vamos a probar a ver qué pasa”. En ese momento contó que es la misma en la que esta Flor Peña y que está contenta de haber ingresado a Flor de Equipo.

“Está bueno. Viste que las mujeres tenemos muchas facetas. Me parece que está bueno: la faceta sexy es una de ellas y creo que hoy la estoy volviendo a vivir”, destacó, y contó que está centrada en disfrutar el presente. Luego, reconoció que hay personas que la critican en las redes -”¿no es que es espiritual, y ahora va a ser sexy?”, le escriben- y que ella se ríe de esos comentarios. “Sin etiquetas. Yo creo que son vestuarios que nos vamos poniendo en la vida pero que la esencia es la misma”, sentenció, y admitió que a ella le divierte romper moldes y jugar con sus distintas facetas.

El éxito de GH

Luego de hablar de sus facetas, Lozano aprovechó para llevar a la invitada a un momento emotivo. Con música instrumental de fondo, recordó a la Silvina Luna que se hizo famosa en 2001 en Gran Hermano por su carisma y su simpatía. La modelo, en ese momento, recordó que durante el encierro había subido de peso pero que no fue un problema para ella. Es más, se rio de la situación. Mientras en la pantalla se podían ver imágenes del reality, Lozano presentó a Pica, el productor que insistió para que Luna quede en el programa.

“Yo me había ido a vivir a Miami y por un amor que fracasó totalmente volví, y una amiga me preguntó: `¿me acompañás al casting de Gran Hermano?’”, recordó. En ese momento, reveló que hizo el casting tarde porque justo se había caído otro participante y que en la reunión con Pica respondió algunas preguntas, hizo la prueba de cámara y entró al reality. “¿Qué viste Pica con ese ojo entrenado?”, le preguntó Lozano al productor. “Que iba a llegar a la final”, respondió. “Yo tenía bastante calle por la edad que tenía. Supongo que eso llamó la atención”, agregó Luna.

Silvina Luna será parte de Divas Play, una plataforma para el público adulto





Sobre el éxito del programa, Luna contó que la gente todavía se acuerda de lo que pasó en “la casa más famosa del país” y recordó también “el meneaito”, el baile que hacía riéndose de los kilos que había ganado. “Qué lindo. No sé qué me pasó después con todo lo que pasó”, dijo con algo de añoranza en relación a las operaciones estéticas a las que se sometió y los problemas que le trajeron. “Esa frescura, y eso que realmente no me importaba o me chupaba todo un huevo, por decirlo así. Cómo después la vida, los medios o la propia exigencia me llevaron a hacer lo que hice”. Lozano agregó que haberse hecho tan famosa en poco tiempo pudo haber influido en sus decisiones y destacó que supo capitalizar lo negativo.

“Después de lo que me pasó me di cuenta que nada de afuera, ni siquiera la aceptación del otro, llenaba mi alma. No estaba feliz con mi vida. Y creo que eso me llevó a tomar decisiones que por ahí tuvieron sus consecuencias después”, reveló, y destacó que gracias a eso empezó otro camino, el de la espiritualidad.