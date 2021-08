Shawn Mendes reveló como afectó la cuarentena su relación con Camila Cabello

Camila Cabello y Shawn Mendes

Shawn Mendes y Camila Cabello son una de las parejas más consolidadas de la industria musical norteamericana. El canadiense, de 23 años, y la cubana, de 24, llevan dos años juntos y no tienen pudor a la hora de mostrar lo enamorados que están.

Mientras promocionaba su nuevo tema “Summer of Love”, un feat junto a Tainy, Mendes reconoció que la letra está inspirada en su amada y que la cuarentena terminó siendo un período de luna de miel para ambos, en donde pudieron afianzar su relación.

“Fue como escribir sobre los primeros meses que estuvimos encerrados. Camila y yo fuimos muy afortunados, porque pudimos tener un momento de calma. Fue la primera vez en seis años que nos pudimos relajar y no trabajar para nada”, dijo durante una entrevista con Audacy Check In. “Salíamos a andar en bicicleta por Miami y eso se sentía realmente hermoso”, agregó.

A la hora de sentarse a escribir, todas esas vivencias vinieron a su cabeza. “Estaba escribiendo sobre eso”, afirmó. “Teniendo mucha nostalgia de esos momentos, porque sin ellos nos hubiese sido muy difícil encontrar el tiempo para conectar. Realmente nos unió mucho más”.

“Meditación y tequila, llamarte mi señorita. No sabía cuanto te necesitaba, y odio cuando tengo que dejarte”, dice la letra de “Summer of Love”, en donde el músico también asegura que tomará fotos mentales de su chica para cuando llegue el invierno y deban separarse.

Mendes también habló sobre las enseñanzas que le dejó esta pandemia. “Fue una época muy visceral para mí. La vida pasa volando y no suele darme tiempo para ver los detalles, pero en aquellos momentos llovía, había hermosas tormentas tropicales”, recordó. “Creo que ese momento hizo que me de cuenta de lo valioso que es el tiempo para asegurarme que lo estoy gastando en los lugares adecuados”.

Tiempo atrás, el cantante también reveló que fue gracias a Cabello que pudo entender cual era uno de los mayores miedos de su vida. “Le levanté la voz a mi novia y ella me dijo: ‘No me gusta cuando levantás la voz ¿Por qué lo hiciste’. Y en ese momento me puse muy a la defensiva”, relató en el podcast Man Enough. “Comencé a decir: ‘¡No estaba levantándote la voz a vos!’, y en realidad sí lo estaba haciendo. En ese momento sentí cómo ella se encogía mientras yo me hacía grande y pensé: ‘Dios mío, esto es lo peor’”, agregó.

“Tengo muchísimo miedo de ser diabólico”, reconoció sincero y a corazón abierto. “No quiero ser malo”, enfatizó. “Puede que incluso haya algo malo dentro de mí, y tengo que aceptar que eso existe. Y esa otra parte de mí solo tiene que estar aquí, y nada más tenemos que trabajar juntos hasta que eventualmente se vaya todo el trauma y las torceduras, y eso está bien”, dijo.

En la entrevista volvió a reconocer que es la cantante la que logra bajarlo a tierra. “Ella me reconfortó. Luego me llevó unos 20 minutos en los que estuvimos separados leyendo, para poder volver a ella y sentir: ‘Dios, eso fue mucho y yo realmente lo siento’”, culminó.

Mendes y Cabello se conocieron en 2014 y luego de ser grandes amigos durante un tiempo, en 2019 confirmaron que estaban en pareja. La relación, sólida y consolidada, podría ir más allá en un futuro cercano, ya que hay rumores de compromiso y casamiento.