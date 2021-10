Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi celebran el primer cumpleaños de su hija con fotos inéditas de su nacimiento

Hace un año, Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi cumplieron su sueño de ser padres. La modelo venezolana, de 26 años, y el empresario italiano, de 54, dieron la bienvenida a la pequeña Blu Jerusalema el 27 de octubre de 2020 y, aunque todo sucedió en plena pandemia, para ellos fue el día más importante de su vida. De hecho, las imágenes que han elegido para celebrar el primer cumpleaños de su hija son precisamente de ese día, cuando ni la crisis sanitaria ni las mascarillas pudieron empañar su felicidad. "Llegaste a nuestra vida como un ángel y cambiaste la perspectiva de todo mi mundo. Ahora sé por qué te esperé tanto", ha dicho un emocionado Gianluca.

"'Mi princesa de los sueños', como te llamamos papi y mami. Porque tú eres nuestro cuento de hadas. Viniste al mundo a darnos luz, llenar nuestras almas con el amor más puro que pueda existir y enseñarnos la más maravillosa, vulnerable y especial aventura", son las preciosas palabras que ha escrito Sharon junto a estas fotos inéditas del día de su nacimiento. "Eres profunda, brillante, y valiente como el cielo azul lleno de estrellas. Mi cielo. Me has enseñado en un año lo que una vida entera no me alcanza. Te amamos por siempre y para siempre. Mi Blu Jerusalema, feliz cumpleaños", añade sobre su bebé, que nació con lo que clínicamente se conoce como 'paladar hendido' y fue operada con éxito cuando tenía seis meses.

El empresario italiano, que es conocido en el mundo entero por sus originales bailes y TikToks, ha confesado que: "Las obras maestras vienen solo después de un largo camino y esperas tanto por ellas porque son únicas y tienen un gran impacto en tu vida". "Te amo mi princesa, nada es como antes y vivo por cada suspiro tuyo. Feliz cumpleaños Blu Jerusalema. Tu papá", ha publicado Vacchi junto a estas fotos que reflejan el momento tan bonito que vivió cuando cogió a su hija en brazos por primera vez.

Su mayor alegría

Hace unos días entrevistamos a Sharon Fonseca con motivo del primer cumpleaños de Blu y nos contó que está viviendo esta etapa "con mucha plenitud y agradecimiento". "Soy consciente que me falta mucho por aprender y etapas por vivir, pero estoy abierta a equivocarme, aprender y seguir construyendo la persona que quiero ser y la mamá que quiero ser", nos confesó la modelo venezolana. Sobre cómo es su pequeña, nos decía que es la fusión de los dos: "Tiene mis colores, pero algunos rasgos de su padre. Igualmente en la forma de ser, tiene mi dulzura pero con el carácter fuerte de él. Es muy independiente y madura, para ser una bebé de un año". Sharon no descarta volver a ser madre en un futuro, sin embargo, por ahora prefiere disfrutar de su hija. ¿Y sobre sus planes de boda? Ella lo tiene claro: "La verdad es que el regalo más hermoso y espectacular ya me lo dio: la llegada de mi hija. Sinceramente, estoy segura que cualquier sorpresa me encantará, porque me conoce. Si es extravagante o sencilla, lo importante realmente es lo que significa para nosotros".

